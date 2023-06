Gänseplage: Minigolf-Betreiber mit Problem allein gelassen

Kanadische Wildgänse bevölkern auch die Wiese am Bleichstein in Herdecke.

Marc Klute ist sauer, weil Wildgänse täglich seinen Minigolfplatz vollkoten. Weder Stadt noch Kreis sehen eine Möglichkeit, ihn zu unterstützen.

Die Stadt Herdecke will einerseits nicht in die Natur eingreifen, tut es andererseits aber doch, wenn es um Schutzdämme geht. Und zahlt offenbar klaglos die tägliche Reinigung der Promenade an der Ruhr entlang des Quartiers Ruhraue. Komisch.

Der EN-Kreis verweist auf die jagdliche Schonzeit. Und wenn die vorbei ist, seien im Zillertal immer zu viele Leute, um das Gänse-Problem mit dem Gewehr anzugehen. Dabei ließe sich das ganz einfach ändern, indem man den Ruhrtalradweg für eine Stunde am Abend oder Morgen sperrt. Also alles keine Argumente. In Düsseldorf wurde bereits ein sogenanntes Gänsemanagement installiert, andere Großstädte mit Gänseplage sind noch in der Findungsphase. Als eine Maßnahme werden dort Eier aus Nestern genommen, um die stetig wachsende Population der Gänse im Zaum zu halten.

Wie auch immer Herdecke und der Kreis sich zu der doch durchaus existierenden Gänse-Problematik stellen – den Betreiber der Minigolf-Anlage mit den ganzen Gänse-Hinterlassenschaften allein zu lassen, ist jedenfalls nicht in Ordnung.

