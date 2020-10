Gärtnermeister aus Herdecke: Garten gibt Halt im Corona-Jahr

Den ganzen Sommer über hat Gärtnermeister Thorsten König den Lesern einmal in der Woche Tipps für den Garten gegeben. In der kalten Jahreszeit macht er Pause – und blickt vorher noch mal zurück auf ein Gartenjahr, das alles andere als normal gewesen ist.

Die meisten Menschen hätten manchmal über mehrere Jahre hin Projekte für den Garten im Kopf – im Frühjahr beim ersten Lockdown konnten viele davon endlich angepackt werden, sagt Thorsten König. Das Wetter spielte mit, und so waren auf einmal besonders Hochbeete angesagt. Samen und Gemüsejungpflanzen waren begehrt. Kürbisse, Tomaten, Kohlrabi oder manchmal auch Erdbeeren wuchsen der Ernte im Garten oder auf dem Balkon entgegen.

Blumen der Dankbarkeit

Ein unter dem Strich doch sehr trockener Sommer warf die Frage auf, „welche Pflanzen sind der ideale Partner in unserem Garten?“ Eine mögliche Antwort von Thorsten König lautete: Wein. Der Klimaschutz, Nachhaltigkeit oder auch die Zusammenhänge in der Natur seien diesen Sommer einmal mehr große Themen gewesen. Viele Eltern seien mit ihren Kinder gekommen, hätten zeigen wollen, wie so ein Garten oder auch die Selbstversorgung mit Gemüse funktionieren kann. Für die Kinder sei es „immer dann spannend, wenn sich’s an den Pflanzen tümmelt“ – etwa bei den Schmetterlingsblüten mit ihrem tiefen Schlund für Insekten.

„Die Wertigkeit des Gartenraums hat enorm an Bedeutung gewonnen“, sagt Thorsten König und denkt an die vielen Freiräume, die das Säen, Jäten, Beschneiden und Ernten bringen kann. Corona hat aber auch zumindest eine Zeit lang den Absatz der Blumen beflügelt: „Die Menschen haben sich mehr Blumen fürs Seelenheil gekauft als sonst“, sagt Thorsten König. Als Zeichen der Dankbarkeit für kleine Hilfen in Lockdown-Zeiten haben diese nicht nur den Käufern Freude gemacht, sondern auch Helfern.

>>> Für Gartengeräte beginnt der Winterschlaf

er Herbst hält Einzug in den Garten, das Wetter macht die Böden endlich wieder feucht. Leider ist ein nasser Boden eine Gefahrenquelle im Garten. Falsch gelagertes Gartengerät, über das man stolpern kann, oder auch feuchtes Laub und feuchter Untergrund können einem böse mitspielen. Der Garten bedarf ein wenig Aufmerksamkeit, gerade jetzt im Herbst, wenn das Laub fällt.

Sorgen Sie dafür, dass die Gartenwege einen trittsicheren Untergrund haben. Das Laub darf gern in den Beeten und Rabatten herumliegen, aber nicht auf den Wegen oder dem Rasen. Sie brauchen jetzt nur noch den Laubbesen, Schaufel und eine Harke im Garten. Den Rest der Gartengeräte dürfen Sie in den Winterschlaf schicken. Wischen Sie die Erdreste von den Gartengeräten, und ein wenig Fett oder auch Öl tun den Geräten aus Metall gut. Hier kann sich dann kein Rost bilden, und die Geräte sind gebrauchsfertig für den Frühling. Sollte es Ihnen einmal so gehen, dass Sie sich den Knöchel im Garten verstauchen oder gar mehr passiert, werden Sie die Wege und Flächen mit feuchtem Untergrund mit mehr Aufmerksamkeit betreten.

Doch der Garten soll ja auch Freude bringen und nicht als Gefahrenquelle eingestuft werden. In diesem Corona-Jahr war der Garten viel mehr ein Ort der Besinnung, der Zone, in der man sich wohlfühlen konnte und die Krise ruhiger betrachten konnte. Lassen Sie diesen Platz weiter zu einem wichtigen Teil im täglichen Leben werden. Genießen Sie die Herbst- und Wintertage und kommen Sie gut durch diese Zeit. Wir lesen uns im nächsten Jahr wieder!

In seiner Freitags-Kolumne hat Gärtnermeister Thorsten König aus Herdecke Lesern Tipps zu Pflanzungen und Tierschutz gegeben.

