Garten braucht jetzt Verjüngungskur für Kübelpflanzen

Im Herbst ist das Wurzelwachstum am größten, wie bereits in der letzten Kolumne erwähnt. Alle dauerhaften Pflanzen speichern Nährstoffe für das kommende Kalenderjahr, um mit voller Kraft in das Frühjahr zu starten. Alle Kübel, die seit Jahren immer noch mit derselben Erde befüllt sind, brauchen nun Ihre Hilfe. Die Witterung ist perfekt für eine solche Maßnahme.

Nehmen Sie die Pflanzen aus den Kübeln heraus und greifen Sie beherzt zur Schere, Spaten oder Grabegabel und rücken den Wurzeln zu Leibe. Lockern Sie die alte Erde und beschneiden die Wurzeln. Ballieren Sie gute 10 Zentimeter rundum ab, dies gilt ab einem Ballen- bzw. Topfdurchmesser von mehr als 40 cm. Braune und abgestorbene Wurzeln entfernen Sie ganz, und die weißen beziehungsweise hellen, kräftigen erhalten Sie. Schütteln Sie bitte bei Kübelrosen die ganze Erde von den Wurzeln und kürzen kräftig die Wurzeln ein. Nun können Sie die alte Erde für die Verbesserung des Komposthaufens nutzen oder zum Auffüllen von Lücken und Löchern in den Beeten.

Drei Wochen Aufmerksamkeit

Wässern Sie nun die Pflanze einmal kräftig, bevor Sie neue Erde auffüllen. Nutzen Sie bitte Erde mit einem guten Nährstoffgehalt, fester Struktur und am besten Spezial-Kübelerde oder Rosenerde für die Pflanzen. Füllen Sie unter den Ballen und rundherum nun neue Erde auf. Sie können so wieder die alten Gefäße nutzen und benötigen kein neues Gefäß. Gießen Sie die Pflanzen mehrfach gut an, damit sackt die Erde nach, und Sie können noch etwas Erde nachfüllen. Bitte versorgen Sie nun die Pflanzen in den nächsten drei Wochen gut mit Wasser. Mit dieser Aktion stärken Sie ihre Pflanzen im Kübel. Diese Aktion gilt für alle Kübelpflanzen, die Sie haben. Egal ob winterhart oder nicht, so kann die Pflanze gut neue Wurzeln bilden und im kommenden Jahr kräftig mit Wuchs und Blüte glänzen.

