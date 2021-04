Die Feuerwehr Wetter (hier bei einem Einsatz in dieser Woche an der Oberwengerner Straße) hatte in den letzten Tagen gut zu tun.

Einsätze Gartenstraße: Feuerwehr Wetter in Sorge wegen Dachstuhlbrand

Wetter. Am Freitag rückte die Freiwillige Feuerwehr Wetter zu einem Kaminbrand in der Gartenstraße aus. Zuvor gab’s einen PKW-Brand und technische Hilfe.

Gut zu tun hat die Freiwillige Feuerwehr Wetter in diesen Tagen. Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr fuhr sie zur Gartenstraße, da von dort ein Dachstuhlbrand aus dem früheren Krankenhaus gemeldet wurde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie dort aber nichts Auffälliges. Ein paar Meter weiter qualmte es aber stark aus einem Kamin, der Trupp hatte die Lage an der Gartenstraße aber recht schnell unter Kontrolle. Es gab keine Verletzten.

Am Mittwochabend wurde die Löscheinheit Grundschöttel der Freiwilligen Feuerwehr um 18.31 Uhr zu einem brennenden PKW in die Grünewalder Straße alarmiert. Die Erkundung ergab, dass ein kurz zuvor auf einem Hof abgestellter PKW im Motorraum Feuer gefangen hatte. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr sofort zur Brandbekämpfung vor. Durch den schnellen Löscherfolg blieb das Feuer auf den Motorraum begrenzt, ein weiterer Schaden wurde so verhindert. Nach den Löscharbeiten wurde der gesamte Bereich mit einer Wärmebildkamera noch einmal auf eventuelle Glutnester kontrolliert. Die eingesetzten Kräfte konnten den Einsatz dann nach ca. einer Stunde beenden.

Eine weitere Alarmierung erreichte die Feuerwehrkräfte aus Alt-Wetter und Volmarstein dann am Donnerstag gegen 11.30 Uhr. Im städtischen Hallenbad in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm gegeben. Die Erkundung der Einsatzkräfte ergab, dass ein Druckknopfmelder im Technikbereich des Bades ausgelöst hatte. Ein Feuer steckte zum Glück aber nicht hinter dem Alarm, die Auslösung des Melders war durch eindringendes Wasser verursacht worden. Eine Wartungsfirma kümmert sich nun um den beschädigten Melder. Der Einsatz konnte somit nach fünfzehn Minuten abgebrochen werden.

Weiter ging es um 15.04 Uhr, wieder war die Löscheinheit aus Alt-Wetter gefordert. In der Beethovenstraße sollte sich eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür befinden. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort eintrafen, öffnete der Bewohner die Tür jedoch aus eigener Kraft. Der Rettungsdienst untersuchte den Patienten, der dann aber zuhause verbleiben konnte. Für alle eingesetzten Kräfte war der Einsatz nach ca. zwanzig Minuten beendet.