Gasgeruch im Gravemannhaus: Feuerwehr kontrolliert die Kita

Wetter. Eltern haben am Freitag einen seltsamen Geruch in der Karlstraße wahrgenommen, die Feuerwehr Wetter hat dann das Gebäude durchsucht.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Esborn wurden an diesem Freitag um 9.05 Uhr zu einem gemeldeten Gasgeruch in der Kindertageseinrichtung Gravemannhaus an der Karlstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach drei Minuten vor Ort waren, war die Einrichtung schon komplett geräumt, heißt es in einer Mitteilung.

Durch eine Mitarbeiterin wurde dem Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wetter mitgeteilt, dass ein Elternteil im Flur gasähnlichen Geruch wahrgenommen hatte und daraufhin die Feuerwehr alarmiert worden ist. Eine erste Kontrolle im Gebäude mittels Gasmessgerät und Wärmebildkamera zeigte nichts Besorgniserregendes an. Das Gebäude wurde anschließend noch mal komplett kontrolliert. Auch hier konnte kein gasähnlicher Geruch mehr festgestellt werden.

Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und nach guten 30 Minuten beendet. Woher der Geruch kam konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei war ebenfalls mit einem Streifenwagen vor Ort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter