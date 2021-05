Da gibt es noch viel zu tun: Jurij Bott (vorne links), Chef im Friedrichs am See, will ab nächsten Freitag Gäste am Ufer des Harkortsee bewirten. Im Moment packen auch Mutter Elena (rechts), Bruder Dmitri, Benedikt Engemann, Tim Wippich und Jasmin Isenberg (hinten von links).