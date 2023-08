Die Feuerwehr musste am Wochenende zu drei Einsätzen ausrücken.

Blaulicht Gebäudebrand in Wetter: Verletzter muss ins Krankenhaus

Wetter. Die Löscheinheiten der heimischen Feuerwehr mussten am Wochenende zu drei Einsätzen ausrücken. Ein Mann musste verletzt ins Krankenhaus.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am Freitagabend um 20.49 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Ringstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach sechs Minuten eingetroffen waren, konnte der Gruppenführer von außen feststellen, dass es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss brannte. Alle Personen hatten das Haus schon verlassen.

+++ Lesen Sie auch: Wildschweine am Harkortberg gesichtet +++

Brennende Gegenstände

Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vor. In einem Wohnzimmer stießen die Einsatzkräfte auf brennende Einrichtungsgegenstände, die direkt mit wenig Wasser abgelöscht werden konnten. Zwei betroffene Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt, eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach der Kontrolle der Wohnung mit der Wärmebildkamera wurde die Einsatzstelle an die Polizei und die mittlerweile eingetroffene Wohnungsgesellschaft übergeben.

Zweistündiger Einsatz

Die Bereitschaft der Kreisfeuerwehrzentrale war ebenfalls vor Ort und tauschte die verbrauchten Atemschutzgeräte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach rund zwei Stunden beenden.

Bereits am Nachmittag hatte es den ersten Einsatz gegeben. Die Löscheinheit Esborn war um 14.49 Uhr zu einer Kraftstoffspur auf der Ringstraße alarmiert worden. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte stellten Warnschilder auf und die Rufbereitschaft des Stadtbetriebes wurde mit der Beseitigung der Verunreinigung beauftragt.

Auf den Verursacher wird ein Kostenverfahren zukommen, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr, die den Einsatz nach 60 Minuten beenden konnte.

Rauchentwicklung

Für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein war dann die Nacht zum Samstag um 6.13 Uhr beendet. Der Kreisleitstelle in Schwelm wurde über den Notruf eine Rauchentwicklung aus einer Tankstelle in der Vogelsanger Straße gemeldet. Ein Ausrücken der Kräfte war allerdings nicht erforderlich, da kurz nach der Alarmierung die Rückmeldung kam, dass es sich um eine ausgelöste Einbruchmeldeanlage handelte. Der Einsatz wurde daraufhin nach fünf Minuten abgebrochen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter