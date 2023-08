Geborgen und sicher groß werden – Stadt Wetter gibt Tipps

Wetter. Junge Familien sollen sich in Wetter wohl fühlen, sagt der Bürgermeister. Ein Elternordner mit „Frühen Hilfen“ hilft dabei.

Die Geburt eines Kindes ist eine große Freude, aber auch eine Herausforderung für Eltern und die gesamte Familie. Die „Frühen Hilfen“ der Stadt Wetter informieren, unterstützen und begleiten Eltern seit 2011 in dieser spannenden, manchmal auch anstrengenden Lebensphase. Nun liegen all diese Informationen gebündelt in einem neuen, schön und frisch gestalteten Elternordner vor.

„Die Unterstützung junger Eltern liegt uns in Wetter sehr am Herzen. Im Rahmen dessen haben die Frühen Hilfen eine ganz besondere Bedeutung als Service-Angebot für Eltern und ihr neugeborenes Kind“, so Bürgermeister Frank Hasenberg. „Wir wollen, dass sich junge Familien in unserer Stadt wohlfühlen. Unser neuer Elternordner, für dessen Entwicklung ich Annika Larisch und Lena Henke von den Frühen Hilfen danke, zeigt den jungen Eltern, dass ihnen hier bei uns in Wetterviele Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, Spielplätze sowie Förder- und Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung stehen.“

Willkommensbesuche bei frischgebackenen Eltern

„Die Frühen Hilfen sind unser Service für junge Familien mit neugeborenen Kindern. Im Elternordner finden sich viele Angebote, Adressen und Anlaufstellen, die für junge Eltern wichtig sind“, erklärt Lena Henke, die gemeinsam mit Annika Larisch die Frühen Hilfen betreut.

Der neue Ordner ersetzt die frühere Broschüre „Groß werden in Wetter. „So ist es leichter, die Infos und Ansprechpartner aktuell zu halten, ohne dass man gleich eine ganze Broschüre neu machen muss. Hier reicht es, ein neues Blatt“ mit den aktualisierten Daten einzulegen, erklärt Susanne Auschner, Fachdienstleiterin Jugend.

Zu den Angeboten der Frühen Hilfen gehören nach Wunsch die Willkommensbesuche bei Eltern mit Neugeborenen, die individuelle Beratung und Begleitung durch eine Familienhebamme, Infos über Erste Hilfe am Kind, Unterstützungsangebote, Elternkurse, Familienwanderungen und weitere themenbezogene Veranstaltungen.

Symbol der Vielfalt

Der Elternordner kommt in einem frischen Look daher. Das Design auf der Vorderseite zeigt zwei Menschen, die einen Baum symbolisieren, dessen bunte Blätter für Vielfalt, Diversität und Geborgenheit stehen. Durch die farblich gut strukturierte Gestaltung des Ordners haben die Eltern gleich alle wichtigen Informationen rund um ihr neugeborenes Kind direkt vor Augen. „Die Farben vom Cover setzen sich im Inhalt des Ordners fort und strukturieren die einzelnen Kapitel, die von ersten allgemeinen Informationen über finanzielle Hilfen, Gesundheit und Familienberatung bis zu Kinderbetreuung reichen.

„Wir haben auch schon einige positive Rückmeldungen von Eltern bekommen“, erzählt Lena Henke. „Gerade die vielen Infos zu Eltern-Kind-Gruppen oder Freizeittipps kommen gut an.“

Der Elternordner steht auch als Download auf der städtischen Homepage im Bereich Leben in Wetter / Familie / Frühe Hilfen bereit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter