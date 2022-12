Geburtstagsfeier in der Quelle mit Livemusik

Wetter. Es wird die erste Geburtstagsparty der Traditionskneipe unter neuer Leitung, obwohl die Neueröffnung schon drei Jahre her ist.

Kaum zu glauben, aber wahr: Drei Jahre ist es bereits her, dass Brigitte Laatsch die Gaststätte „Zur Quelle“ an der Kaiserstraße in Wetter übernommen hat. Seitdem ist viel passiert. Ein Grund zum Feiern, findet die Wirtin.

Kaum eröffnet stand auch schon der Corona-Lockdown im Raum. Für Brigitte Laatsch keine einfache Zeit. Den ersten Geburtstag nach der Eröffnung konnte sie nicht feiern, den zweiten auch nicht. Stattdessen nutzte sie die Zeit der Schließung, um den Gastraum ein wenig umzugestalten, offener und heller zu machen.

Inzwischen ist sie auch nicht mehr allein. Ihre Tochter Denise Tovarovic ist mit ins Geschäft eingestiegen und sorgt hinter der Theke für zusätzlichen Schwung.

Diesen Schwung soll es auch bei der ersten möglichen Feier zum dritten Geburtstag geben. „Der wäre zwar am 4. Januar, aber wir haben uns für eine Party am 6. Januar entschieden, denn unter der Woche zu feiern wäre für einige Gäste schwierig“, erklärt Denise Tovarovic. Das Ständchen bringt an dem Abend ein alter Bekannter. Nigel Prickett war bereits im Rahmen der ersten Gastro-Tour in Wetter zu Gast in der Quelle und wird auch die Geburtstagsfeier gemeinsam mit einem Kumpel diesmal als Duo musikalisch gestalten.

Los geht es in der Quelle am Freitag, 6. Januar, um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet an diesem Abend fünf Euro. Karten gibt es auch schon im Vorverkauf für den gleichen Preis.

