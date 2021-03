Gedanken über Karren und Karrieren

Wie kann aus einem Gang auf den Hinrichtungsberg ein Sieg für die gesamte Menschheit werden? Pfarrer Holger Schmitz kennt eine Antwort.

Spring endlich an,

blöde Karre!“





Keine Frage: Wer mit seinem Auto so streng ins Gericht geht, hat richtig Stress. Termindruck im Nacken plus streikendes Fahrzeug – beides zusammen sorgt für eine vulkanische Stimmung. Denn vor dem Ankommen am Ziel steht nun einmal das Fortkommen vom Start. Wenn es da schon klemmt, ist alles andere buchstäblich gelaufen.





Was für die „Karre“ gilt, trifft genauso auf die „Karriere“ zu. Dass beide Wörter fast gleichlautend klingen, ist kein Zufall. Ihnen gemein ist der Ursprung im lateinischen „Carrus“. Übersetzt heißt es so viel wie „Wagen“ oder „Fuhrwerk“.

Davon abgeleitet bezeichnet der Begriff „Karriere“ zunächst ganz wörtlich den Fahrweg, dann erst - im übertragenen Sinne - die berufliche Laufbahn. In unserem Sprachgebrauch steht er längst deckungsgleich für Erfolgsaussicht und Aufstiegsplanungen. „Spring endlich an, blöde Karre!“ wäre genauso gut von jemanden zu erwarten, der gar nicht schnell genug die Karriereleiter heraufklettern kann.





Schauen wir aus dieser Perspektive auf Jesus, stellen wir fest: Sein Weg nach oben ist gar kein Aufstieg. Zu Nikodemus, einem führenden Israeliten, sagt Er geheimnisvoll: „Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden…“ Damit deutet Er sein späteres Leiden an. Jesus wird zwar erhöht, doch wie ein Verbrecher am Kreuz, um den Tod zu finden. Der Text aus dem Johannesevangelium (Joh 3,14) wird diesen Sonntag in vielen Kirchen gelesen. Ist das noch „Karriere“?





In menschlichen Ohren klingt das nach Zynismus und Ironie. Mit Blick auf Ostern hingegen gibt es keinen größeren Erfolg als diesen: In der Auferstehung verwandelt Gott das Sterben seines Sohnes in den Sieg über die Macht des Todes. Ganz oben steht das Leben, unangefochten und fern jedes Schmerzes.





Nicht mehr lange, und wir feiern wieder dieses wichtigste Fest der Christenheit und mit ihr die schönste Karriere namens Heilsbotschaft: Jesus ist auferstanden!





Mit diesen Aussichten wünsche ich für unser Leben und seinen Herausforderungen, was wir im Alltag unseren Autos wie selbstverständlich gönnen: „Spring endlich an! Komm ans Laufen! Bring mich ans Ziel!“

Holger Schmitz ist leitender Pfarrer der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul für Witten, Sprockhövel und Wetter