Gedanken über Väterliches zwischen Himmel und Erde

Martin Treichel lebt in Wengern und ist Pfarrer für Männerarbeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Das Wort Barmherzigkeit taucht oft in der Bibel auf. In welchem Zusammenhang das mit Vätern stehen könnte, thematisiert Pfarrer Martin Treichel.

Immer noch Lockdown. Und so reizvoll der Harkortsee und der Esborner Sattel auch sind und so sehr ich unsere Umgebung auch neu lieben gelernt habe in den vergangenen Monaten – es wär’ schon schön, mal wieder was anderes zu sehen.





Für die nächsten Minuten nehme ich Sie als Leserin, als Leser mit auf eine Berghütte nach Tirol. Ein Abend bei der Männer-Bergwanderung im vergangenen Sommer.



Der Tag war lang gewesen, die Etappe anstrengend. Jetzt saßen wir, wie jeden Abend, noch zusammen, um den Tag zu beenden. Bei Almdudler und Bier kommt das Gespräch auf das Thema „Väter“. Die Männer erzählen, wie sie ihre Väter erlebt haben. Und die meisten Erfahrungen sind schmerzlicher Art: Es gab den abwesenden Vater, den schlagenden Vater, den zynischen und den gefühlskalten Vater.

Ein Attribut wird gar nicht genannt – von einem barmherzigen Vater ist nicht die Rede. „Vater“ und „barmherzig“: In der Erfahrung vieler Männer steht das offensichtlich nicht so nahe beieinander wie in einem Satz Jesu aus der Bergpredigt: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“





Was für viele Männer (und für viele Frauen!) nicht zusammenpasst, das ist für Jesus das Selbstverständlichste zwischen Himmel und Erde: „Euer Vater ist barmherzig!“ Nicht seine Härte macht ihn aus, nicht seine Gnadenlosigkeit oder Unberechenbarkeit – sondern seine Barmherzigkeit, was wir heutzutage vielleicht eher mit den Worten „Wohlwollen“ oder „Nachsicht“ oder „Solidarität“ bezeichnen würden.





Der Vater Jesu, der himmlische Vater – in Sachen Freundlichkeit und Mitgefühl macht ihm niemand etwas vor. Und er inspiriert seine Söhne (und auch seine Töchter), sich an dieser Barmherzigkeit ein Beispiel zu nehmen.





Wie anders sähe diese Welt aus, wenn dieses Wort umfassend gelebt und praktiziert würde. Männer, die gnädig und barmherzig mit ihren Frauen, ihren Kindern, ihren Kolleg*innen wären! Männer, die gnädig und barmherzig mit sich selbst wären! Die sich nicht von Konkurrenz, Abgrenzung, Rivalität leiten ließen, sondern die gut zu sich und anderen wären. Ein Fleischproduzent, der seine Angestellten nicht wie Tiere behandelt. Ein strauchelnder Familienvater, der sich Hilfe sucht. Ein Leistungsträger, der die Not und die Würde des Obdachlosen sieht. Ein Zweifler, der sich endlich vergibt, was er sich nie vergeben konnte. Ein Sohn, der seinem Vater eine neue Chance gibt.





Das Gespräch auf der Berghütte geht seinem Ende entgegen, der Wirt will das Licht löschen und hat die Hüttenruhe angesagt. Einer aus der Runde trinkt seinen letzten Schluck aus und sagt: „Ich bin ja nicht nur Sohn meines Vaters. Ich bin auch Vater meiner Kinder. Wie erleben mich meine Kinder? Was werden sie von mir erzählen?“





Es wäre verdammt großartig, wenn unsere Söhne und Töchter eines Tages zu berichten hätten: Wenn ich nur ein Wort hätte, um zu beschreiben, wie mein Vater war – ich würde sagen: An Wohlwollen und Solidarität konnte ihn niemand übertreffen.

