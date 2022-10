Gedanken zu Erntedank von Pfarrerin Godejohann aus Ende

Dörte Godejohann ist Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde in Ende

Das tägliche Brot ist keine Selbstverständlichkeit. Dörte Godejohann, Pfarrerin in Herdecke-Ende, macht sich Gedanken zu Erntedank

Heute, vielleicht gerade jetzt, wo Sie diese Zeilen lesen, backen Konfirmandinnen und Konfirmanden unserer Kirchengemeinde in der Backstube einer ortansässigen Bäckerei Brot. Sie sehen, wie die große Maschine den Teig knetet, und sie lernen, selbst nach alter Handwerksart Brote zu formen. Dann werden die Brote gebacken. Ich vermute, Konfirmandinnen und Konfirmanden werden dabei viel Spaß haben!

Aber ich weiß auch, dass dadurch ein neues Bewusstsein entsteht: dafür, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir mal eben etwas zu essen kaufen können. Dass das für uns so normale Brot einen Wert hat. Dass viel Arbeit und Energie darin steckt, Brot herzustellen, dass Menschen für uns Nachts aufstehen, damit wir morgens frische Brötchen haben. Und dass vorher noch das Mehl gemahlen und die Körner geerntet werden müssen. Und dass wir durch die Lieferketten verbunden sind mit Menschen in anderen Ländern, und dass wir alle abhängig sind vom Wetter und der Ernte, ja und auch von Krisen und Kriegen.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden werden ihre selbstgebackenen Brote morgen nach dem Erntedank-Gottesdienst verkaufen und den Erlös für „Brot für die Welt“ spenden. Damit wiederum andere Menschen genug zu essen bekommen. Genau darum geht es am Erntedankfest: Gott danke sagen für all das, was uns umgibt und was wir besitzen – und für all die Gaben und Fähigkeiten, die wir haben. Und zu entdecken, dass das Selbstverständliche nicht selbstverständlich ist, sondern eine Gabe Gottes. Und aus der Fülle, in der wir leben, anderen weiter zu geben und zu teilen.

Paulus schreibt: „Gott gibt den Samen zum Säen und das Brot zum Essen. So wird er auch euch den Samen geben und eure Saat aufgehen lassen. Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Und aus eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott.“ (2. Kor 9,10f)

Der dankbare Blick verändert unsere Sicht auf die Dinge. Dankbarkeit zeigt mir, was mir etwas wert ist. Es ist eine gute Sitte, sich dies am Erntedanktag bewusst zu machen. Menschen aus allen Kulturen tun das über Jahrtausende. Vielleicht schicken Sie auch einen kleines „Danke!“ nach oben!

