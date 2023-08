Gefahrenabwehrzentrum: Baustart für teures Millionen-Projekt

Das Gefahrenabwehrzentrum für den Ennepe-Ruhr-Kreis entsteht am Strückerberg in Ennepetal.

Ennepe-Ruhr. Bagger bereiten Baugrundstück vor: Der Ennepe-Ruhr-Kreis plant ein neues Gebäude in Ennepetal. Dafür stehen bis zu 113,5 Millionen Euro bereit.

Erdarbeiten am Strückerberg in Ennepetal signalisieren: Erstmals werden die Vorbereitungen für das Gefahrenabwehrzentrum für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis am Baugrundstück sichtbar. In den nächsten Wochen werden Bagger die Fläche von rund 19.000 Quadratmetern vorbereiten. Parallel läuft das Ausschreibungs- und Vergabefahren für den Bau der vorgesehenen Gebäude. Abgeschlossen sein soll dies zum Jahresende.

Zur Erinnerung: Vor gut zehn Monaten hatte der Kreistag für Planung und Bau ein Maximalbudget von 113,5 Millionen Euro freigegeben. Kreispolitik und Kreisverwaltung sehen im Gefahrenabwehrzentrum einen entscheidenden Beitrag, um den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz zukunftsorientiert und krisensicher aufzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Leitstelle und die Abteilung Bevölkerungsschutz das Schwelmer Kreishaus voraussichtlich 2026 verlassen. Auf Verlagerung stehen die Zeichen auch für die Kreisfeuerwehrzentrale und das Brandschutzübungshaus, bisher Gevelsberg, zukünftig Strückerberg Ennepetal in unmittelbarer Nachbarschaft zum Polizeigebäude. Der Bauplan sieht eine Gesamtgröße von etwa 17.500 Quadratmetern für Büros, Hallen- und Freiflächen vor.

Kostenversprechen

Viel diskutiert wurden und werden die maximal 113,5 Millionen Euro, die laut Beschluss des Kreistages zur Verfügung stehen. Den Hintergrund dieser Summe hatte die Kreisverwaltung den Politikern im Sommer 2022 erläutert. Seinerzeit hatte Landrat Olaf Schade festgestellt: „Grundsätzlich halten wir unser Kostenversprechen aus dem Spätsommer 2021 ein. Die Projektbeteiligten haben sehr gut gearbeitet, die mit Blick auf die fortgeschrittene Planung mögliche Berechnung entspricht den in der Vorplanung kommunizierten Ausgaben für die Baukosten von rund 57,4 Millionen Euro.“ Kehrseite dieser eigentlich erfreulichen Nachricht: Das ursprünglich einkalkulierte Plus bei den Baukosten war zu niedrig angesetzt. Dies in Kombination mit Planungskosten in Höhe von 17,7 Millionen Euro ließ die Kreisverwaltung die Gesamtkosten vor zwölf Monaten auf 83,2 Millionen Euro beziffern.

Um auf denkbare weitere Preisentwicklungen vorbereitet zu sein, folgten die Kreistagsmitglieder dem Vorschlag der Verwaltung, ein Budget von 113,5 Millionen Euro bereitzustellen. „Die Gründe für den ebenso kurzfristigen wie enormen Anstieg der Baukosten sind hinlänglich bekannt. Wir als Bauherr tragen dafür keinerlei Verantwortung“, hatte Michael Schäfer, Fachbereichsleiter Ordnung und Straßenverkehr, vor gut einem Jahr im Kreistag deutlich gemacht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter