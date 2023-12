Gelungene Bescherung für krebskranke Kinder in Herdecke

Herdecke Der Verein Sterntaler und eine Hagener Familie organisieren traditionelle Weihnachtsaktion im Gemeinschaftskrankenhaus mit Überraschung.

Glitzernde Päckchen, bunte Geschenktüten und leuchtende Kinderaugen verwandelten den Gelben Saal des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke gestern in ein wahres Weihnachtszauberland. Für 17 junge Patienten gab es eine vorgezogene Bescherung – denn sie sind an Krebs erkrankt und erleben das Weihnachtsfest in diesem Jahr anders als andere Kinder in ihrem Alter. Um ihnen die Adventszeit trotz ihrer Erkrankung so schön wie möglich zu gestalten, erhielten sie im Rahmen der Weihnachtsfeier ihre lang ersehnten Geschenke. Möglich gemacht haben das die Hagener Familie Cantarella und der Verein Sterntaler e. V., die diese besondere Weihnachtsaktion seit nunmehr 16 Jahren im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke organisieren.

Azad strahlt wegen des Pools. Foto: GKH / WP

Playmobil steht hoch im Kurs

„Wow, ein Pool von Playmobil“, freut sich Azad (9) und hält den Karton des Spielzeugs in die Höhe. „Ich hab‘ einen Bagger!“ ist Finn (3) begeistert. Die Freude der Kinder spricht eine eindeutige Sprache: Die Weihnachtsüberraschung ist auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Bereits seit 16 Jahren hat sie Tradition an der Ender Klinik, „aber es ist jedes Jahr wieder ein besonderes Erlebnis für uns“, sagt Desirée Cantarella. Gemeinsam mit ihrem Mann Marco sowie dem Verein Sterntaler e. V. kümmert sie sich darum, dass die Kinder eine schöne Adventszeit erleben, auch wenn sie diese nicht bei ihren Familien, sondern im Krankenhaus verbringen.

Geschmückter Saal

Aktive und ehemalige Mitarbeiterinnen des Herdecker Gemeinschaftskrankenhauses sowie der Verein Sterntaler hatten den Gelben Saal weihnachtlich geschmückt und hießen dort die Patient*innen und ihre Familien willkommen. Im Vorfeld hatten sie die Wünsche der Kinder in Erfahrung gebracht und weitergegeben. „Wir sind sehr dankbar, dass Familie Cantarella und der Verein Sterntaler diese Aktion organisieren, denn für die Kinder ist es sehr wichtig, dass sie die Advents- und Weihnachtszeit so fröhlich wie möglich erleben können“, sagt Prof. Dr. med. Alfred Längler, Leitender Arzt der Kinder- und Jugendmedizin.

2500 Euro kamen durch Spenden zusammen, die in die Geschenke investiert werden konnten. Foto: GKH / WP

Aufführung vom HerzBerg

Als besondere Überraschung gab es in diesem Jahr erstmalig eine Aufführung mit Musik, Gesang und der Geschichte „Wie die Schafe zu ihrer weichen Wolle kamen“, dargeboten von HerzBerg Herdecke, einem Begegnungshof für tiergestützte Intervention und Umweltpädagogik.

2500 Euro gespendet

„Die hohe Spendenbereitschaft beeindruckt uns immer wieder“, so Gudrun Dannemann, waren es doch zu Beginn der Aktion vor 16 Jahren etwa 350 Euro. In diesem Jahr kamen 2.500 Euro zusammen – mehr als im vergangenen Jahr. Für die Kinder ist die Höhe des Spendengeldes nebensächlich. „Es war ein toller Nachmittag!“ waren sich alle einig.

