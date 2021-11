Ein Mensch ohne Obdach liegt auf einer Treppe; im Hintergrund weihnachtlich beleuchtete Imbissbuden. Mit ihrer aktuellen Aktion wollen Caritas und Diakonie Menschen in Not helfen.

Soziales Gemeinden in Wetter sammeln für Menschen in Not

Wetter. Unter dem Motto „Du für den Nächsten“ starten Caritas und Diakonie am 13. November eine Aktion und sammeln kontaktlos Spenden.

Gerade die Pandemie hat auch in Wetter Männer, Frauen und Kinder unverschuldet in Bedrängnis gebracht. Aus der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter heraus wird in der Vorweihnachtszeit nun für karitative Zwecke gesammelt.

Unter dem Motto „Du für den Nächsten“ startet am Samstag, 13. November, die Adventssammlung von Caritas und Diakonie in NRW. In diesem Jahr wird auch aus der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul heraus gesammelt, um Menschen helfen zu können, die zum Beispiel durch die Corona-Pandemie unverschuldet in Not geraten sind.

Nicht mehr von Tür zu Tür

Um allen die soziale Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen und Kinder, Einsame, Alte oder Kranke zu unterstützen gingen die Sammler und Sammlerinnen früheren Jahren von Haus zu Haus und von Tür zu Tür. Das ist nicht mehr möglich. Stattdessen wird bis 4. Dezember kontaktlos gesammelt. Die beiden katholischen Gemeinden St. Liborius und St. Augustinus und Monika in Wetter haben Spendenkonten eingerichtet. Die Kontoinformationen sind auf der Pfarrei-Homepage ppherbede.de zu finden.

Für Arbeit in Gemeinden und in Verbänden

Die Durchschrift des Zahlscheins und der Kontoauszug gelten bis zu 200 Euro als Spendenquittung für das Finanzamt. Die Hälfte der Spenden verbleibt für die Caritasarbeit in den Kirchengemeinden, 30 Prozent gehen an die örtlichen Caritasverbände. Der Caritasverband im Bistum Essen erhält 20 Prozent.

Zahlungsempfänger: Kath. Gemeinde St. Liborius IBAN: DE55 4545 0050 0001 1523 47 BIC: WELADED1GEV; Sparkasse Gevelsberg-Wetter Verwendungszweck: Spende - Caritas-Sammlung St. Liborius Zahlungsempfänger: Kath. Gemeinde St. Augustinus und Monika IBAN: DE36 4545 0050 0002 0300 54 Verwendungszweck: Spende – Caritas-Sammlung St. Augustinus und Monika

