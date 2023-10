Gemeinsam verzichten: Das meidet die Bürgermeisterin

Herdecke. Der November wird zum „Verzichtsmonat“. Alle Bürger können mitmachen, auch die Herdecker Bürgermeisterin versucht sich an der Herausforderung.

In rund zwei Wochen startet eine besondere Aktion in Herdecke, an der sich auch Bürger beteiligen können: Gemeinsam wird der November zum sogenannten „Verzichtsmonat“ (die Redaktion berichtete).

„Das Prinzip ist ganz einfach“, erklärt die Lokale Agendabeauftragte der Stadt Herdecke, Luisa Braun, in einer Mitteilung der Verwaltung. „Wer sich an der Aktion beteiligt, entscheidet sich bewusst für etwas, auf das er oder sie im November verzichten möchte. In einer Gruppe kommen die Teilnehmer dann regelmäßig zusammen und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus“, fährt sie fort. Der Initiator des Verzichtsmonats und Mitglied der Nachhaltigkeitsgruppe, Till Gerhardt, ergänzt: „Die Aktion darf gerne der Umwelt zugutekommen. Aber auch gesundheitliche Aspekte, wie nicht zu rauchen, sind natürlich möglich.“

+++ Lesen Sie dazu: Projekt in Herdecke: Fünf Wochen gemeinsam verzichten +++

Erfahrungsaustausch in Gruppen

Das erste gemeinsame Treffen findet am Montag, 6. November, um 16 Uhr in der Goethestraße 14 (Besprechungszimmer) statt. Anschließend wird sich in den darauffolgenden Wochen über die Erfolge ausgetauscht. Jeweils ab 16 Uhr sind dazu weitere Treffen am Montag, den 13., 20. und 27. November, (ebenfalls im Besprechungszimmer in der Goethestraße 14) geplant.

Ein Abschlusstreffen ist am Montag, 4. Dezember, angedacht. Interessierte Bürger sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Anmeldungen nimmt Till Gerhardt bis einschließlich Donnerstag, 2. November, per E-Mail an till.j.gerhardt@gmail.com oder telefonisch unter 0151-26171152 entgegen.

„Wer sich noch spontan für eine Teilnahme entscheidet, ist aber selbstverständlich herzlich eingeladen, bei unserem ersten Treffen am 6. November vorbeizuschauen“, so Gerhardt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Herdeckers Bürgermeisterin ist auch dabei

Auch Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster unterstützt die Aktion: „Die Idee hat mir sofort gefallen und setzt ein wichtiges Zeichen, daher werde auch ich mich im November in Sachen Verzicht üben. Vor allem möchte ich unnötigen Plastikverbrauch vermeiden, auf Fleisch verzichten und keine Süßigkeiten essen. Außerdem versuche ich so oft wie möglich auf das Fahrrad umzusteigen.“

+++ Alle aktuellen Nachrichten aus Herdecke und Wetter +++

Die Lokale Agendabeauftragte der Stadt Herdecke hat sich dazu entschieden, die vegane Ernährung auszuprobieren. „Ich werde im Aktionszeitraum vollständig auf tierische Lebensmittelprodukte verzichten und bin schon auf mein Fazit nach dem Verzichtsmonat gespannt, genauso wie auf den Austausch mit den anderen Teilnehmern“, so Luisa Braun.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter