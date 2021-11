Generationswechsel: Neue Leitung für Feuerwehr in Herdecke

Herdecke. Die Feuerwehr in Herdecke hat ein neues Führungstrio. Neuer Leiter ist Till Michael Tillmanns.

Zwei Jahrzehnte haben Hans-Jörg Möller und sein Stellvertreter Bernd Elberfeld die Geschicke der Herdecker Feuerwehr gelenkt. Zwei Jahrzehnte – das war auch der Zeitraum, den Herdeckes neuer Feuerwehrchef Till Michael Tillmanns in seiner Antrittsrede in den Blick nahm. Stellvertreter bleibt Christian Arndt, neuer Vize der Feuerwehr ist Jan Möller.

„Bernd und ich lassen los“, ließ Hans-Jörg Möller die Gäste im Ruhrfestsaal des Zweibrücker Hofes zu Beginn des Abends wissen. Vor 20 Jahren hatte er an gleicher Stelle gestanden, damals noch als kommissarischer Leiter der Herdecker Feuerwehr. Nun ist die Zeit für ihn und „seinen langjährigen Freund, Weggefährten und sogar schon Spielkameraden“ Bernd Elberfeld vorbei, zumindest an der Spitze der Feuerwehr. Ganz wegducken wollen sich Beide aber nicht.

Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm machte deutlich, dass Corona auch an den Feuerwehrleuten nicht vorbei gegangen ist: „Es ist eine richtig schöne Sache, Euch mal wieder live und nicht per Video zu sehen“, begrüßte er die beiden Ausscheidenden, aber auch die vielen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner im Saal. Einer von ihnen: Dr. Karsten Homrighausen, einst bei der Feuerwehr in Herdecke und jetzt Landesbranddirektor und damit Chef der Berliner Feuerwehr. „Da könnt ihr mal sehen, was aus einem Jugendfeuerwehrmann aus Herdecke alles werden kann“, sprach er dem Feuerwehr-Nachwuchs im Saal Mut zu.

Ein Grußwort gab es auch von der Herdecker Bürgermeisterin. „Vor drei Monaten haben wir gemerkt, wie schnell die Natur uns ihre Grenzen aufzeigt“, erinnerte sich Dr. Katja Strauss-Köster an die lange Nacht nach den Sturzfluten im Juli. Sie sei immer noch „furchtbar stolz“ auf das, was Kameradinnen und Kameraden geleistet hätten. „Ohne Feuerwehr“, zeigte sich die Bürgermeisterin überzeugt, „wäre der Schaden noch viel größer gewesen.“ Ihr Dank war auch konkret an zwei Personen adressiert: Hans-Jörg Möller und Bernd Elberfeld hätten sich über vier Jahrzehnte „Menschen in der Stadt in akuten Notlagen verpflichtet gefühlt.“ Die Hoffnung, „dass wir weiter gut schlafen können, weil ihr über uns wacht“, hatte die Bürgermeisterin auch in Richtung des neuen Führungstrios.

Vor einer Zeit der Spezialisierung

Der Stabwechsel in Herdecke ist auch ein Generationswechsel. Till Michael Tillmanns, der neue Leiter der Feuerwehr, ist Jahrgang 1986. Christian Arndt, auch bisher schon Vize bei der Feuerwehr in Herdecke, ist Jahrgang 1980. Jan Möller schließlich, der Neue im Führungsteam, ist Jahrgang 1988.

Der Team-Gedanke ist Till Michael Tillmanns wichtig, an der Spitze wie bei der Feuerwehr allgemein: „Ohne das Vertrauen, den Rückhalt und die Unterstützung durch die Kameradschaft“ hätte er diese Aufgabe nicht schultern können, ließ er die Zuhörenden wissen, nachdem ihn Katja Strauss-Köster zum neuen Leiter der Feuerwehr ernannt hatte. Die Feuerwehr im Jahre 2021 sieht er vor anderen Aufgaben als im Jahr 2001: Nach den Wachstumsjahren bei der Zahl der Aktiven wie der Ausrüstung stünde eine Phase der Spezialisierung an, so Till Michael Tillmanns. „Alles wird komplizierter“, befand er angesichts von Drohnen als Hilfsmitteln bei Einsätzen oder einer Vielzahl kleiner Helfer an den Geräten.

Katastrophenschutz wird wichtiger

„Katastrophenschutz wird immer wichtiger“, erklärte er beim Blick in die Zukunft. Die Pandemie habe die Retter ebenso kalt erwischt wie es die sturzartigen Regenfälle vom Juli getan hätten. Die Aufgabe der Feuerwehrführung sei Moderation und Lenkung, um gemeinsam Veränderungen zu erreichen.

Damit die Feuerwehrleute in Herdecke Abschied und Neuanfang an der Spitze ungestört erleben konnten, hatten Kameradinnen und Kameraden aus Witten und Wetter die Bereitschaft für Herdecke übernommen.

Ehrungen Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber gibt es für Heinz-Walter Herbers (60 Jahre), Dietrich Demtröder (50 Jahre), Bernd Elberfeld (40 Jahre) und Dennis Tilcher (25 Jahre). Für 10 Jahre gab es Auszeichnungen für Clemens von Studnitz, Matthias Döneke, Jan Glingener und Luka Steincamp. Nicht alle Geehrten konnten an der Ehrung teilnehmen.

