Geprellte Spender: „Wir sind wirklich sauer und enttäuscht“

Wetter. Viele Menschen und Vereine haben damals für den syrischen Lebensmittelhändler gespendet. Eine erste Reaktion auf den Betrug.

Er hat gelogen und betrogen. Viele Menschen in Wetter waren bereit, dem syrischen Lebensmittelhändler nach dem Brand in seinem Geschäft zu helfen. Sie haben Spenden gesammelt und ihn unterstützt. Die Wahrheit, die nun auch gerichtlich ans Licht gekommen ist, dass er sein Geschäft selbst in Brand gesteckt hat, um die Versicherungssumme abzugreifen ist wie ein Schlag ins Gesicht der Helfer. Die Redaktion hört bei den Spendern nach, wie sie sich nun fühlen und was für Auswirkungen die Geschichte auf ihre künftige Spendenbereitschaft hat. Eine erste Reaktion.

Alexandra Brück und ihr Verlobter Dirk Moldenhauer gehörten damals ebenfalls zu den Spendern. Die Künstler versteigerten ein Airbrush Porträt und gaben den Erlös weiter. Der gestrige Bericht hat sie ernüchtert: „Wir sind wirklich sauer und enttäuscht, dass man Leuten ins Gesicht schaut und so lügen und betrügen kann. Wir helfen wirklich gerne, aber das Geld hätte jemand besser gebrauchen können, der wirklich in Not ist“, erklärt Alexandra Brück. „Man hat es ihm damals einfach geglaubt“, fügt sie enttäuscht hinzu. Die beiden Wetteraner lassen sich jedoch von diesem Einzelfall nicht von ihrer Einstellung abbringen. „Nur weil er jetzt sowas abgezogen hat, ändert das nichts an unserer Einstellung bezüglich Spendenaktionen. Wir werden auch weiterhin für Lichtblicke was machen, aber ich glaube man wird vorsichtiger“, so Brück.