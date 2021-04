Geschäfte in Wetter und Herdecke bleiben geschlossen

Wetter/Herdecke. Nur noch Click und Collect geht in Wetter und Herdecke und der Einkauf für den täglichen Bedarf. Was könnte noch kommen?

Drei Tage in Folge liegt der Inzidenzwert im Ennepe-Ruhr-Kreis nun über dem Wert von 150 (Samstag 158,3, Freitag 157,4, Donnerstag 151,7). Gemäß Bundes-Notbremse gelten damit verschärfte Regeln für den Einzelhandel. In Kraft treten sollen sie ab dem heutigen Montag, 26. April, wie aus einer neuen Allgemeinverfügung des Landes von Samstagnachmittag hervorgeht.

Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, müssen ab Montag schließen. Einkaufen mit Termin und negativem Testergebnis ist dann nicht mehr möglich. Das Abholen vorbestellter Waren (Click & Collect) ist aber weiterhin erlaubt. Läden des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien bleiben mit den bekannten Auflagen geöffnet.

Eingeschränkter Regelbetrieb

Für Kindergärten und Schulen liegt der Inzidenzwert für Veränderungen höher als beim Einzelhandel. In den Kitas bleibt es folglich beim eingeschränkten Regelbetrieb, ebenso beim Wechselunterricht in den Schulen. Erst ab drei Tagen in Folge mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 165 gilt an den Kitas ein „Betreuungsverbot mit einem bedarfsorientierten Notfallbetrieb.“