Geschäftsfrau Marion Schmitt aus Wetter dankbar für Geschenk

Wetter. Ein anonymer Brief mit einem Geldgeschenk hat eine Geschäftsfrau aus Wetter sehr berührt. Sie sagt „Danke“.

Harte Zeiten liegen hinter Marion Schmitt, die seit Juni 2012 Inhaberin des Blumengeschäfts „Rosige Zeiten“ in der Königstraße 15 ist. Und offenbar sind diese noch lange nicht vorbei. Im Corona-Tagebuch berichtet sie von einem Erlebnis der ganz besonderen Art.

„Ich habe etwas ganz Außergewöhnliches zu erzählen und weiß eigentlich gar nicht, wie ich darauf reagieren soll: Am Mittwoch habe ich in meiner Post einen Brief gefunden, in dem ein anonymer Bürger mich mit einem beachtlichen Geldbetrag beschenkt hat. In dem Brief berichtet er von einem Bonus, den er von seiner Arbeitsstelle bekommen hat. Und dass er durch eine Freundin von meinen Sorgen erfahren hat und dies nun für ihn wie ein Wink von oben gewesen sei. Deswegen gebe er mir nun einen Teil davon ab, damit sein Lieblingsblumenladen erhalten bleibt.

Berührt und dankbar

Das hat mich so sprachlos gemacht und so berührt. Und jetzt weiß ich noch nicht einmal, wie bzw. bei wem ich mich für dieses Geschenk bedanken kann. Aber ich bin so dankbar dafür. Denn Tatsache ist, dass ich bis heute an den finanziellen Auswirkungen der ehemaligen Baustelle hier in der Königstraße trage.

Weniger Umsatz

Und dann kam Corona. Die Krise hat mich von März bis zum letzten Monat noch einmal 16.000 Euro gekostet; denn ich habe natürlich spürbar weniger Umsatz gemacht als letztes Jahr. Ich habe bislang keine Hilfen vom Staat in Anspruch genommen, weil ich Bedenken habe, dass ich das Geld hinterher zurückzahlen muss. Außerdem bin ich auch ein Kämpfer und möchte Krisen lieber selber meistern. Und dann kommt solch ein Brief. Ich möchte an dieser Stelle auch klarmachen, dass das Geldgeschenk selbstverständlich komplett für die Sicherung und den Fortbestand meines Blumengeschäfts verwendet wird.

Trinkgeld geteilt

Wobei ich nicht vergessen möchte, auch diese kleine Geschichte zu erzählen: Letztens kam ein Kunde zu mir ins Geschäft und drückte mir 50 Euro in die Hand. Auch das hat mich wirklich riesig gefreut, und dieses dicke Trinkgeld habe ich dann sofort mit meiner Mitarbeiterin geteilt.

Sicht der Betroffenen

Im Corona-Tagebuch wollen wir die Coronakrise und Lockdown-Folgen ganz nah aus der Sicht der Betroffenen beleuchten.

Täglich sollen unterschiedlich­ste Menschen aus der Region ihre Sorgen und Nöte während der Pandemie schildern.