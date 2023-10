Gespräche sollen den Alltag mit Demenz leichter machen

Wetter/Herdecke/Witten. Die Alzheimer Gesellschaft Witten-Wetter-Herdecke lädt alle Angehörigen von Demenzkranken zu einer Gesprächsrunde im geschützten Raum.

Die Alzheimer Gesellschaft und das Netzwerk Demenz Witten-Wetter-Herdecke sowie das Evangelische Krankenhaus Witten (EvK) freuen sich, erneut zum Angehörigengesprächskreis von Menschen mit Demenz einzuladen.

Das erste Treffen des Gesprächskreises im September war geprägt von Impulsvorträgen, die von Expertinnen und Experten mit dem Krankheitsbild Demenz gehalten wurden. Stephan Ziemke, Chefarzt der Geriatrie des EvK Witten, erläuterte allgemeine Symptome und Behandlungsmöglichkeiten verschiedener Demenzformen. Kirstin Schütz, Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft Witten-Wetter-Herdecke, sprach im Anschluss über die psychosoziale Belastung, die Angehörige von Menschen mit Demenz im gemeinsamen Alltag häufig erleben. Die Vorträge bildeten den Einstieg in einen Austausch mit den anwesenden Interessierten und ebneten den Weg für weitere Treffen des Gesprächskreises.

Das nächste Treffen steht ganz im Sinne des Angehörigenaustausches. Hierbei sollen die Themen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst eingebracht werden. Dies bietet Gelegenheit für Angehörige von Menschen mit Demenz, ihre eigenen Herausforderungen und Fragen in geschütztem Rahmen zu teilen.

Gesprächskreis am Mittwoch

Der Austausch mit Personen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, kann dabei helfen, herausfordernde Situationen in der alltäglichen Pflege und Betreuung zu reflektieren und neue Lösungsansätze zu finden.

Der Gesprächskreis wird von der Alzheimer Gesellschaft, dem Netzwerk Demenz und Mitarbeitenden des Liasondienstes des EvK begleitet. Interessierte sind eingeladen, sich Mittwoch, 18. Oktober, 18 Uhr, in den Räumlichkeiten des EvK (Evangelisches Krankenhaus Witten, Pferdebachstraße 27) einzufinden. Die Teilnahme am Gesprächskreis ist offen für alle, die sich als vertraute oder pflegende Person eines Menschen mit Demenz sehen, unabhängig davon, ob es sich zum Beispiel um einen Ehepartner, die eigenen Eltern oder einen Nachbarn handelt.

Alle Anwesenden sind eingeladen, in den Austausch miteinander zu gehen.

Für weitere Informationen oder Fragen wenden sich Interessierte per E-Mail an die Alzheimer Gesellschaft info@alzheimer-wwh.de oder telefonisch an das Netzwerk Demenz, 02302 1559.

