Gesundheitszentrum Grundschöttel: Rohbau Ende 2020 fertig

Es wächst und wächst – das Gesundheitszentrum Medig am Hilingschen in Grundschöttel. Wo bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch eine riesige Baugrube klaffte, zeichnen sich nun schon deutlich die Umrisse des neuen medizinischen Versorgungszentrums ab. In dem großen Gebäudekomplex, der sich an das Gelände mit starkem Gefälle anschmiegen wird, werden die Bereiche Versorgung und Behandlung, Therapie und Reha, Bewegung und Schulung nach den Vorgaben des Investors Dr. Stephan Schleyer unter einem Dach vereint.

Untergeschoss steht

Aktuell ist das Untergeschoss fertig – das ist der Teil, in dem später Schwimmbad sowie Gymnastik- und Praxisräume zu finden sein werden. „Derzeit wird gerade das darüberliegende Erdgeschoss des unteren Gebäudeteils erstellt. Erstes und zweites Obergeschoss fehlen noch“, erläutert Yvonne Impekoven, projektbeteiligte Architektin des Bochumer Büros bsp Architekten, den Stand der Bauarbeiten. „Wir arbeiten in der Horizontalen etwas versetzt.

Demnächst wird die Bodenplatte für den etwas höher gelegenen Gebäudeteil erstellt“, so die Architektin weiter. Das geschehe zeitnah, innerhalb der nächsten 14 Tage. „Der komplette Rohbau soll bis Ende des Jahres fertig werden“, so die Architektin weiter. Richtfest könnte demnach theoretisch Ende des Jahres gefeiert werden. Nach dem Einbau der Fenster könne dann innen und außen gleichzeitig weitergearbeitet werden.

Anfang 2022 bezugsfertig

„Zum unteren Gebäudeteil hin staffeln wir ab“, erläutert Kollegin Sandra Kieninger. „Das zweite Obergeschoss ist ein Staffelgeschoss; über dem unteren Gebäudeteil befindet sich die Staffelung. Dort wird dann eine Dachterrasse inklusive der Rettungswege entstehen.“ Nach dem jetzigen Stand der Bauarbeiten, so Sandra Klieninger weiter, werde der Neubau des Gesundheitszentrums Anfang des Jahres 2022 bezugsfertig sein.

Mit dem Bauvorhaben erfolgt die Sicherstellung einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung in den beiden Ortsteilen Grundschöttel und Volmarstein. „Zudem erfolgt eine städtebauliche und stadtgestalterische Aufwertung der Ortseingangssituation südlich der Grundschötteler Straße sowie an der Straße Im Hilingschen“, hatte es in der Vorlage für die Politik geheißen.