Blaulicht Gewalt angedroht: Tankstelle in Volmarstein ausgeraubt

Wetter. Nach einem Raubüberfall auf die Tankstelle an der Vogelsanger Straße am Samstagabend, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können.

Ein männlicher Täter betrat am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, die Tankstelle in der Vogelsanger Straße. Unter der Androhung von körperlicher Gewalt und mit dem Vorhalten eines Schlaggegenstandes forderte er die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Im Anschluss flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung.

+++Lesen Sie auch: Bade-Unfall: 12-Jähriger rettet Jungen nach Kopfsprung das Leben+++

Die Höhe des Bargelds ist derzeit noch unklar. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, Südländisches Erscheinungsbild, 25 bis 35 Jahre alt, Etwa 190 cm groß, normale Statur, Kurze schwarze Haare (1 cm bis 2 cm), Stoppelbart, fließend deutsch gesprochen, Schwarze Jacke, Weißes T-Shirt, Blaue Jeans, Dunkle Schuhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02336-9166-1234 melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter