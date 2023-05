Gewalt bei Maiwoche: Tritte gegen einen Kopf, Schläge im Bus

Herdecke. Die Polizei hat nach der Herdecker Maiwoche Details zu Einsätzen während des Stadtfests veröffentlicht. Dabei geht es um zwei Körperverletzungen.

Im Nachgang zur 47. Maiwoche hat die Polizei nun per Pressemitteilung Bilanz gezogen. Der Tenor („überwiegend störungsfrei“) deckt sich mit der erfolgten Berichterstattung, heißt es doch: „Das Einsatzgeschehen hielt sich in diesem Jahr im Rahmen.“ Dazu veröffentlichte die Behörde noch weitere Details.

Als herausragend stellte sich ein Körperverletzungsdelikt am Sonntagmorgen gegen 1.40 Uhr auf der Hengsteyseestraße heraus, bei dem ein 18-Jähriger aus Herdecke leicht verletzt wurde. Ein ihm unbekannter 17-Jähriger aus Hagen hatte den Herdecker mit einem Schlag überrascht und ihn zu Boden gestoßen. Schließlich trat dieser auf den am Boden liegenden Geschädigten gegen den Kopf weiter ein und entfernte sich dann. Der 18-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht und wurde ins Krankenhaus verbracht. Im Nahbereich konnte der Hagener von Einsatzkräften angetroffen werden. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nachkam. Ferner wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Verbaler Streit eskaliert

Außerdem kam es am Freitagmorgen gegen 0.57 Uhr zu Streitigkeiten in einem der abgefahrenen und voll besetzten Linienbusse auf Höhe der Kreuzung Rostesiepen/Westender Weg. Bislang unbekannte Personen hatten zunächst eine verbale Auseinandersetzung, die dann in eine Schlägerei innerhalb des Busses mündete. In deren Rahmen wurde Reizstoff versprüht, sodass der Bus unmittelbar anhalten musste. Die Tatverdächtigen entfernten sich unerkannt von der Örtlichkeit. Ein 17-jähriger Wittener wurde dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

Trotzdem blickt die Polizei insgesamt positiv auf den Einsatz anlässlich der 47. Herdecker Maiwoche zurück.

