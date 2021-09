Gewalt gegen Frauen bekämpfen: Online-Umfrage gestartet

Wetter/Herdecke/Ennepe-Ruhr. Gewalt gegen Frauen gemeinsam bekämpfen: Der Runde Tisch EN lädt zu einer Online-Befragung ein. Auch in Wetter und Herdecke wird dafür geworben.

„Das Thema Gewalt gegen Frauen hat gerade in der Pandemie an Brisanz gewonnen“, sind sich die Fachkräfte am Runden Tisch EN gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt einig. „Die Beratungsanfragen nehmen zu, die Schutzhäuser sind mehr als ausgelastet und auch die Formen der Gewalt haben zugenommen. Umso wichtiger, dass Fachkräfte und Zivilgesellschaft an einem Strang ziehen und überall dort, wo es möglich ist, Gewalt an Frauen gemeinsam bekämpfen“, so die Fachleute.

Wie die Bevölkerung die Situation vor Ort einschätzt, hierzu möchten die Fachleute in einem ersten Schritt Bürger/innen im Ennepe-Ruhr-Kreis befragen. Einen Monat lang, vom 15. September bis zum 15. Oktober, sind alle Interessierten eingeladen, sich an der Befragung online oder bei Aktionen vor Ort zu beteiligen.

Zehn Online-Fragen

Den Link zu der Befragung finden Mitwirkende auf allen städtischen Webseiten im Ennepe-Ruhr-Kreis und auf www.gesine-intervention.de. Der Fragebogen beinhaltet zehn Fragen zum Thema Gewalt gegen Frauen und ist in ca. fünf Minuten beantwortet. Darüber hinaus planen die Gleichstellungsbeauftragten zusätzliche Aktionen, bei denen der Fragebogen vor Ort ausgefüllt werden kann.

In Wetter gibt es die Möglichkeit am Samstag, 25. September, in der Stadtbücherei. Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Ursula Noll lädt zu einem Informationsstand ein. Gemeinsam mit Christina Schulz von der Frauenberatungsstelle für den Ennepe-Ruhr-Kreis stehen die beiden Fachfrauen bereit für Informationen und alle Fragen von Interessierten.

Ursula Noll betont: „Ihre Meinung ist uns wichtig! Bitte machen Sie mit bei der Befragung, damit wir gemeinsam noch wirksamer gegen Gewalt gegen Frauen tätig werden können.“ Als kleines „Dankeschön“ erhalten die Teilnehmenden einen Baumwoll-Lebensmittel-Beutel mit dem Slogan „Nachhaltig gegen Gewalt an Frauen“. Und auch nach diesem Tag haben Bürger/innen noch die Möglichkeit, die Fragebogen in der Stadtbücherei auszufüllen und so an der Aktion teilzunehmen.

Wann und wo es die Fragebogen-Aktion in Herdecke geben wird, wird von der Stadtverwaltung noch gesondert bekannt gegeben. Bürger/innen sind eingeladen, mitzuwirken. Die Ergebnisse werden anschließend ausgewertet und vorgestellt. Rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November sind Fachforen und lokale Workshops mit interessierten Bürger/innen geplant, in denen die Ergebnisse beraten und Ideen für eine wirkungsvolle Strategie im Kampf gegen Gewalt an Frauen und einen besseren Schutz der beteiligten Kinder gesammelt werden sollen.

Weitere Infos und Kontakt: in Wetter bei Ursula Noll, 02335/840290, in Herdecke bei Evelyn Koch, 02330/611297 oder bei Christel Hofschröer (Geschäftsführerin des Runden Tisches EN), 02332/771114; Informationen zum Thema Gewalt gegen Frauen, zu Beratungsangeboten für Frauen und Männer sowie zur Istanbulkonvention online auf: www.gesine-intervention.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter