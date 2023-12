Gitarrenklänge und Adventsmärkte: Die Tipps fürs Wochenende

Wetter/Herdecke Grobschnitt, Metal-Festival oder Weihnachtsmärkte? Das sind die Tipps der Redaktion für Samstag und Sonntag in Wetter, Herdecke und Umgebung

Am kommenden Wochenende soll es endlich einmal wieder trocken bleiben. Auch die starken Winde, die dem ein oder anderen Weihnachtsmarkt am vergangenen Wochenende einen Strich durch die Rechnung machten, sollen diesmal fernbleiben. Gerade deswegen bietet sich der Wochenabschluss für einen Besuch auf einem der vielen Adventsmärkte der Region an. Für alle, die es rockiger mögen, hat das kommende Wochenende aber auch wieder allerhand zu bieten.

Grobschnitt live in Hagen

Für alle, die im Oktober im Stadtsaal in Wetter nicht dabei sein konnten, kommt hier jetzt die nächste Chance in direkter Umgebung. Am kommenden Samstag findet die beliebte „Grobschnitt Acoustic Party“ in der Hagener Johanniskirche statt. Auch in ihrer Heimatstadt Hagen werden die drei Rockmusiker wieder auf eine emotionale Reise durch 50 Jahre Musikgeschichte gehen. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch der ein oder andere Weihnachtssong im Repertoire der Rock-Band.

„Grobschnitt Acoustic Party“ in der Johanniskirche in Hagen. Am Sa., 16. Dezember ab 19.30 Uhr. Eintritt 42,25 Euro.

Metal-Festival mit 20 Bands

Schon zum zwanzigsten Mal veranstaltet der Verein „Metal for Mercy“ das gleichnamige Metal-Festival in der Wittener Werkstadt. Zum großen Geburtstag haben die Veranstalter am kommenden Samstag gleich zwanzig Bands eingeladen. Auf drei Bühnen wird es dann feinste Gitarrenmusik aus den Genres Alternative-Rock, Rock und natürlich aus den verschiedensten Bereichen des Metals geben. Auch die Herdecker Band Deafnuts ist wieder mit dabei.

„Metal for Mercy“ in der Werkstadt in Witten. Am Sa., 16. Dezember ab 16 Uhr. Eintritt an der Abendkasse: 10 Euro.

Adventszauber am Zoo in Dortmund

Der Rombergpark am Dortmunder Zoo bietet zu jeder Jahreszeit einen tollen Ausflugsort für ausgiebige Spaziergänge in der Natur oder im botanischen Garten. Am Wochenende werden der Vorplatz des Zoos und Teile des Rombergparks in einen tollen Adventsmarkt verwandelt. Viele Glühweinbuden und tausende Lichter laden zum Verweilen und Bummeln ein. Und das in schönster Atmosphäre in grandioser Natur.

„Adventszauber am Zoo“ im Rombergpark in Dortmund. 15. bis 17. 12. Ab 15 Uhr (Fr.) bzw. 11 Uhr (Sa. So.). Eintritt frei.

Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Werdringen

Wer es in der Weihnachtszeit gerne romantisch hat, der sollte am kommenden Wochenende auch den kleinen Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Werdringen in Hagen-Vorhalle besuchen. Am Samstag und Sonntag öffnen an dem imposanten Wasserschloss am Harkortsee über 30 Hütten und Buden und bieten dort neben Glühwein und Bratwurst auch Met und andere deftige bzw. ritterliche Speisen an. Natürlich werden auch diverse Artikel aus dem Kunsthandwerk angeboten. Wer Lust auf ein schönes Lagerfeuer im festlichen hergerichteten Schlosshof hat, der sollte sich am Wochenende auf einen Spaziergang zum Wasserschloss Werdringen begeben.

„Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Werdringen“. 16. und 17. Dezember. Samstag 14 bis 19.30 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter