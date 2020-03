Wetter. Während manche Veranstalter in Wetter Veranstaltungen absagten (Coronavirus), trat Musiker Pat McManus in der Earth-Music-Halle auf. Zum Glück.

Die Vorzeichen waren nicht besonders verheißungsvoll. Schon zum sechsten Mal hatten die Veranstalter der Earth-Music-Halle angekündigt, dass Pat McManus mal wieder für ein Konzert ins Schöntal komme. Obendrein hatten andere Organisatoren ihre zeitgleich angesetzten Kulturabende in Wetter für Freitag, 6. März, wegen des Coronavirus’ abgesagt.

Wenn also manch einer im Vorfeld skeptisch war („McManus – schon mehrmals gehört“ oder „Corona – da wird dort doch nichts los sein“), sollte sich dies als völlige Fehleinschätzung erweisen. Die Earth-Music-Halle in der Remestraße war richtig voll, die zahlreichen Gäste waren alle bester Laune. Somit hieß es an der Theke genauso wie draußen bei den Grillwürstchen: geduldig in der Schlange stehen. „Ich bin beeindruckt!“ Das sagte Veranstalter Günter Erdmann. „Trotz der ganzen Diskussionen rund um das Corona-Virus ist es fast voller als sonst.“

Desinfektionsmittel in Waschräumen

Auch er habe sich im Vorfeld mit der besonderen Ausgangssituation befasst. „Das, was wir tun konnten, haben wir getan. In den Sanitärräumlichkeiten können die Besucher ab sofort auch auf Desinfektionsmittel zugreifen“, erklärte Erdmann. „Das werden wir allerdings ab jetzt auch beibehalten.“

Unterdessen kamen Pat McManus, Schlagzeuger Paul Faloon und Bassist Marty McDermott ausgesprochen rockig am Freitag daher. Wenn es bei vergangenen Konzerten gerne einmal etwas bluesiger zuging, dröhnten nun schnellere Beats und kräftige Bässe in der Magengegend. Der Frontmann hatte das Publikum bereits mit den ersten drei Stücken, die er ohne Pause den Gästen förmlich um die Ohren haute, auf Temperatur gebracht. Der Spaß, den die drei Musiker bei ihrem Auftritt hatten, war unübersehbar. Aber auch unüberhörbar: Es hatte den Anschein, als sei der Gitarrist noch virtuoser und feinsinniger als bisher.

Reaktionen des Publikums

„Wir sind froh, dass wir uns von dem Virus nicht den Spaß haben nehmen lassen“, waren sich Besucher wie Dirk Fischer und Petra Knopp aus Wetter einig. „Wir hätten heute richtig was verpasst.“

Das sah Dina Althaus aus Schwerte ähnlich. „Warum sollte ich dieses Konzert nicht besuchen? Für mich ist die Ansteckungsgefahr nicht größer als beim Einkaufen im Supermarkt. Ich muss hier ja niemanden umarmen“, sagte sie lachend.

„Ich war beim letzten Konzert das erste Mal hier in der Halle“, erzählte Werner Ballauf aus Hagen im Zuschauerraum. „Ich war von der Musik, der Atmosphäre und der Akustik hier so begeistert, dass ich ich einfach wiederkommen musste.“ Ballauf hatte die Örtlichkeit derart gefallen, dass er am Freitag nach Wetter fuhr, ohne richtig zu wissen, was ihn dort dieses Mal erwarten würde. „Ich kannte McManus gar nicht, war wohl ein Fehler“, meinte er und lachte laut los.

Dabei gilt der Nordire Pat McManus als spektakulärer Gitarrenzauberer. Und das zu Recht. Denn das, was er am Freitagabend auf die Bühne der Earth-Music-Halle zauberte, war schlichtweg ein musikalisches Ausrufezeichen.

Tour-Auftakt und Ausblick

Ein Konzert mit Pat McManus ist immer wieder ein Spektakel. Nicht ohne Grund wird er oft in einem Atemzug mit den irischen Bluesrockern Rory Gallagher und Gary Moore genannt

Der Vollblutmusiker tourt im Jahr 2020 mit dem Powertrio wieder durch Europa, im Gepäck das aktuelle Album „Rewind“. Zum Start der Europatour in Wetter sagte er: „Let’s rock the Highway again!“ Da passte die letzte der drei Zugaben mit „We will rock you“ nur zu gut.

Bevor mit Josh Smith der nächste Dauergast in der Remestraße am 20. Mai auftritt, wird es noch eine Premiere geben. Mit Nathan Carter kommt am 16. Mai ein preisgekrönter Musiker erstmals in die Earth-Music-Halle.