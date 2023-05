Gleich drei Hilfeleistungen für Freiwillige Feuerwehr Wetter

Wetter. Wasser lief an der Volmarsteiner Bachstraße in eine Wohnung, Wetters Feuerwehr war dort im Vergleich zu zwei weiteren Einsätzen am längsten aktiv

Dreimal wurden die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Wetter am Dienstagabend zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Gegen 17 Uhr war in der Volmarsteiner Bachstraße aufgrund der Regenfälle eine geringe Menge Wasser von einem Grundstück in eine Wohnung gelaufen. Die Feuerwehr versuchte, einen auf dem Grundstück gelegenen Kanaleinlauf frei zubekommen. Ein Fachunternehmen musste nun noch die restliche Abflussleitung kontrollieren und gegebenenfalls reinigen. Nach ca. eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Löscheinheit Volmarstein beendet.

Um 23.02 Uhr ertönte dann der Alarmton des Funkmelders für die Löscheinheit Wengern. Eine Person in der Osterfeldstraße hatte per Hausnotruf einen Alarm ausgelöst, konnte aber wohl zunächst nicht eigenständig die Wohnungstür öffnen. Um bei einer eventuellen Türöffnung keine Zeit zu verlieren, alarmierte die Kreisleitstelle zum Rettungsdienst deshalb auch zeitgleich die Feuerwehr mit.

Entwarnung und nächste Alarmierung

Aber noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle erreichte die eingesetzten Kräfte bereits die Entwarnung. Der Kollege des Hausnotrufs hatte doch noch Zugang zur Wohnung erhalten. Ein Eingreifen von Feuerwehr und Rettungsdienst war nicht mehr erforderlich. Einsatzende hier nach ca. fünfzehn Minuten.

Die Löscheinheit Alt-Wetter musste gegen 23.20 Uhr noch in die Bismarckstraße ausrücken. An einem Mehrfamilienhaus stand ein Balkon einige Zentimeter unter Wasser, das Wasser lief bereits in die Wohnung. Mit verschiedenen Werkzeugen reinigten die Einsatzkräfte die Abflussleitung des Balkons, das Wasser konnte wieder ablaufen. Circa eine Stunde war die Feuerwehr an dieser Einsatzstelle gebunden.

