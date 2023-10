Glück im Unglück: Riesige Hilfsbereitschaft unter Herdeckern

Herdecke. Christel Horkenbach ist diejenige, die allen Menschen hilft. Vielen ist sie durch ihr Mali-Projekt bekannt. Nun war sie selbst in der Bredouille.

Es ist eine der schönsten Nachrichten, die die Redaktion am Freitag erreicht. Christel Horkenbach hat sich per Mail gemeldet. Die Herdeckerin ist vielen durch ihre Hilfsprojekte in Mali bekannt geworden. Nun brauchte sie aber selbst Unterstützung – und bekam sie.

Werkstatt in Sichtweite

„Es gibt sie – und sie sind mitten unter uns“, schreibt die Herdeckerin in ihrer Mail an die Redaktion. Und dann erklärt sie, was geschehen war. „Am vergangenen Samstag fuhr ich auf die Ender Talstraße in Richtung Herdecke auf, als kurz darauf der Motor ausging und die Meldung kam, dass die Einspritzpumpe defekt sei. Der Motor sprang bei Versuchen auch nicht wieder an, und mit letzter Kraft bog ich in die nächste Straße vor der Ampelkreuzung ein – meine Autowerkstatt in Sichtweite, aber unerreichbar. Und an Samstagen natürlich geschlossen“, so Horkenbach. Für die pensionierte Lehrerin ziemlich frustrierend. „Da stand ich nun, ziemlich fassungslos. Ich rief den Pannendienst an, um mich abschleppen zu lassen, und konnte gerade noch den Ruf abgeben, als mein Telefon seinen Geist aufgab“, berichtet sie weiter.

Handy geliehen

Ein Unglück kommt selten allein. Aber anstatt zu verzweifeln, gab die Herdeckerin einer anderen Autofahrerin Zeichen, dass sie Hilfe brauchte. Und diese gab ihr Handy bereitwillig an die Herdeckerin weiter. „Sie brachte die Geduld auf, obwohl sie zu einer Tagung unterwegs war und pünktlich erscheinen musste, den Aufnahmevorgang des Vorfalls beim Pannendienst mit mir fertig zu stellen. Sie wünschte mir dann alles Gute und gab mir noch den Rat, mein Warndreieck aufzustellen“, erzählt Horkenbach.

Warndreieck aufgebaut

Der Hinweis war richtig und gut. Schließlich gehört das Warndreieck in jedes Auto, und auch die Herdeckerin hatte in ihrem Pannenfahrzeug eines dabei. Aber: „Da ich nervös war und dieses Warndreieck ein modernes Steck–Dreieck war, klappte das nicht so einfach“, gibt sie zu. Doch auch diesmal war Hilfe nicht weit. „Ein Wagen hielt neben mir an, und eine von zwei Frauen stieg aus“, erinnert sich die pensionierte Lehrerin. Die Dame bemerkte direkt das Problem und sagte: „Geben Sie mal her, ich mach das schon.“ Binnen weniger Sekunden war das Dreieck aufgebaut und Christel Horkenbach konnte es vor der Kurve aufstellen, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. „Die beiden Frauen wünschten mir auch alles Gute und fuhren weiter. Wie froh war ich über die Beiden“, sagt Horkenbach.

Panne mit Diagnose

Doch damit nicht genug. Schon hielt der nächste Wagen an und die Fahrerin fragte, ob die Herdeckerin Hilfe bräuchte. Die bedankte sich von Herzen bei ihr und bekam als Erwiderung, das sei doch selbstverständlich. Als nächstes sei ein Herr aus einem Haus von gegenüber gekommen. Auch er fragte, ob er helfen könne oder anschieben solle. „Ich erzählte ihm den Grund der Panne, und er schmunzelte über die Panne mit Diagnose. Als ich mich bedankte, lachte er und sagte, das habe seine Mutter ihm beigebracht - und auf seine Mutter würde er hören, das sei doch klar“, berichtet die Herdeckerin.

Gerührt von der Hilfsbereitschaft

Während sie auf den Abschleppdienst wartete, boten zwei weitere Passanten ihre Hilfe an. Christel Horkenbach ist immer noch ganz gerührt, so viel Mitgefühl und Hilfsbereitschaft binnen einer Stunde erlebt zu haben. „Es gibt Menschen, die über die, die am Boden sind, hinwegsteigen. Und es gibt die, die das Gegenteil tun. Die helfen beim Aufstehen“, sagt sie voller Dankbarkeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter