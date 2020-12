Glühwein-to-go im Bismarck-Quartier in Wetter

Wetter. Im Bismarck-Quartier gibt es am 11. und 18. Dezember verlängerte Öffnungszeiten. Bis 21 Uhr darf geshoppt werden.

Eigentlich war geplant, zwei verkaufsoffene Sonntage im Advent anzubieten. Nachdem das Oberverwaltungsgericht Münster dieses Vorhaben jedoch verboten hat, haben sich die Händler im Bismarck-Quartier Wetter kurzer Hand etwas anderes überlegt. Sie bieten nun am 11. und am 18. Dezember ein Late-Night-Shopping an.

Glühwein mit 50 Metern Abstand

Bis 21 Uhr können die Kunden das Angebot der Läden im Bismarck-Quartier nutzen. „Wir haben hier nun mal das Filetstück der Innenstadt. Das müssen wir auch stärker herausstellen und anpreisen“, meint Tim Eisenblätter von der Vinothek Christho, die inzwischen auch ihr neues Ladenlokal im ehemaligen Bekleidungsgeschäft von Anika Fricke bezogen hat. Bis auf die Bestuhlung ist dort soweit alles fertig, selbst die Wände sind Lockdown bedingt bereits gestrichen, neue Regale aufgebaut. „Eigentlich wollten wir ja erst im Februar eröffnen, aber jetzt hatten wir schon Zeit“, berichtet Christiane Keim. So machte sich das Team an mehreren Tagen mit vereinten Kräften und alkoholfreiem Bier an die Arbeit. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen: Neben Wein, Sekt und Ruhr Gin gibt es dort inzwischen auch Deko sowie Delikatessen zu kaufen. Von den Kunden wird das neue Angebot bereits gut angenommen. Deshalb ist das Vinotheks-Team sehr optimistisch , dass sich das Late-Night-Shopping lohnen wird.

Zwar ist es diesmal nicht möglich mit einem Glas Wein in der Hand nebenan in der Bücherstube zu stöbern, aber ganz auf dem Trockenen müssen die Besucher dennoch nicht sitzen. „Wir bieten wieder unseren Glühwein-to-go an. Den können die Kunden dann in 50 Metern Entfernung Coronakonform genießen“, meint Matthias Krahn. Damit das Publikum auch weiß, wie weit die 50 Meter entfernt sind, gibt es Markierungen rund um das Quartier, das dann übrigens auch erstmals speziell beschildert sein wird.

Leckereien vom Schweden

Doch nicht nur der Weinverzehr ist durch die Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich, auch die leckeren Pralinen aus der Bücherstube können nicht direkt vor Ort beim Schmökern verzehrt werden. Doch die schmecken sowieso genießerisch am Besten zuhause, wenn der neuste Roman, Krimi oder auch die Biografie gelesen wird. Neben Werken unterschiedlicher Schriftsteller hat Hans-Günter Draht natürlich auch allerlei italienische Leckereien und Öle im Angebot. Außerdem gibt es eine Auswahl von Dips und Marmeladen aus dem schwedischen Restaurants Kerstins in Wengern. Da findet sich sicherlich auch das eine oder andere Geschenk zu Weihnachten. „Wir wollen den Menschen auch unter Corona-Bedingungen ein kleines Stück Normalität und Lebensqualität geben“, so Tim Eisenblätter.