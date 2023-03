Heidi Klums Fernsehsendung „Germany’s Next Topmodel“ oder kurz „GNTM“ wird jeden Donnerstag um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt.

Topmodel GNTM 2023: So begeistert Kandidatin aus Wetter Heidi Klum

Wetter. Bei der Fernsehsendung „Germany’s Next Topmodel“ kämpft Nina Kablitz (22) mit Startschwierigkeiten – diese Woche kann sie punkten.

Diese Woche gibt es für die Kandidatin aus Wetter tierischen Haarschmuck. Bei dem Shooting mit einem bekannten Fotografen müssen die Teilnehmerinnen mit extravaganten Hüten ihr Gesicht in Szene setzen. Nina Kablitz, die ihre Ausbildung bei Fressnapf gemacht hat, bekommt passenderweise eine lila Plüsch-Katze auf den Kopf gesetzt. „Ich glaube, das wird geil“, sagt die 22-Jährige. Ihre Euphorie bezüglich des Shootings spürt auch Model-Mama Heidi Klum.

Nach einigen Startschwierigkeiten zeigt Kablitz diese Woche, warum sie die Casting-Show gewinnen will. Dabei überzeugt vor allem ihr außergewöhnliches Aussehen, welches die Wetteranerin bereits vor der Sendung als ihr Ass im Ärmel bezeichnet hat. „Ich muss sagen, ich bin ein Fan von Nina, weil sie einen anderen Look reinbringt“, erzählt Heidi Klum und lobt ihre Leistung bei den Porträt-Aufnahmen.

Streitereien in der Villa

Bereits in den letzten Folgen hing der Haussegen in der Model-Villa etwas schief – auch diese Woche kehrt vorerst keine Ruhe ein. Stress und Zickereien scheinen die Wetteranerin jedoch wenig zu interessieren. Sie fokussiert sich lieber auf die nächsten Aufgaben, denn Ausruhen steht bei Germany’s Next Topmodel nicht auf dem Programm.

Laufsteg mitten in Los Angeles

Als Vorbereitung auf die Entscheidung müssen Nina Kablitz und ihre Kolleginnen auf dem Laufsteg trainieren. Im Zeichen von Diversität soll alles möglichst neutral und wenig feminin sein. Das ist jedoch nicht die einzige Hürde: Die Nachwuchsmodels müssen den Laufsteg im Bahnhof von Los Angeles überqueren – während der normale Betrieb läuft. Nina Kablitz aus Wetter kann die Jury trotz schwieriger Klamotten und den zahlreichen Fremden, die ihre Kameras zücken, überzeugen und ist eine Runde weiter.

