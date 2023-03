Germany’s Next Topmodel 2023 GNTM: So überzeugt Kandidatin (22) aus Wetter Heidi Klum

Wetter. Nina Kablitz glänzt beim „Oben-ohne“-Shooting. Trotzdem muss die Wetteranerin einen Rückschlag hinnehmen. Das passiert in Folge sechs.

Bei der Fernsehsendung „Germany’s Next Topmodel“ kann sich Nina Kablitz aus Wetter auch unter den letzten 16 Kandidatinnen behaupten. Diese Woche stand das Set-Card-Shooting an, mit dem sich die Teilnehmerinnen künftig bei Model-Jobs bewerben. Was jedoch die 22-Jährige und ihre Mitstreiterinnen erst am Set erfahren: Es handelt sich ebenfalls um das gefürchtete Nackt-Shooting. Sie müssen „Oben-ohne“ vor die Kamera und halten lediglich eine Tafel mit Alter, Maßen und Co. vor ihren Oberkörper. „Das ist ein bisschen wie im Knast“, sagt Heidi Klum zu der Optik des Shootings.

Das erste große Casting

Der Wetteranerin ist jedoch keinerlei Aufregung anzumerken. Selbstbewusst steht sie mit ihrem auffälligen Aussehen vor der Kamera. „Ich liebe deine Tätowierungen“, kommentiert die Fotografin beim ersten Blick. Auch von Model-Mama Heidi hagelt es Lob. Noch am Set verrät sie Kablitz die nächste Frohe Botschaft: Das erste große Casting steht an. Und das bei der italienischen Unterwäsche-Marke „Intimissimi.“

Wetteranerin begeistert Rebecca Mir

Trotz des großen Lobes am Set kann die Kandidatin aus Wetter den Dessous-Hersteller nicht überzeugen, sie entscheiden sich für eine Konkurrentin. Um ihren Platz in der Fernsehsendung muss sie jedoch nicht bangen, denn Heidi Klum und Gast-Jurorin Rebecca Mir sind beeindruckt von Nina Kablitz. Sie darf sich über das Foto und den Einzug in Runde sieben freuen.

