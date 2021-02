Gott hält Liebe und Vergebung für uns bereit

In der Fastenzeit noch mehr verzichten? Das sagt Pfarrer Karsten Malz in der Kolumne „Mein Gott“ dazu.

Mit dem Aschermittwoch hat die Passionszeit begonnen. Christinnen und Christen denken an den Leidensweg Jesu, der schließlich am Kreuz sein vorläufiges Ende findet.





Die Passionszeit ist zugleich eine Fastenzeit, eine Zeit des Verzichts. Da gibt es seit Jahren Aktionen, die zu freiwilligem Verzicht aufrufen. Nun fällt die diesjährige Fastenzeit mit einer Zeit zusammen, in der uns ohnehin schon eine ganze Menge abverlangt wird, was das Verzichten betrifft: keine oder nur wenige direkte Kontakte, keine Feiern mit der Familie oder mit Freunden, kein Sport, kein Chor, kein Urlaub, kein Präsenzgottesdienst….





Ich verstehe alle, die sich da wieder nach mehr Normalität sehnen, die nicht mehr verzichten möchten und sich nicht noch weitere Formen des Verzichts auferlegen möchten. Aber, und das ist mir ganz wichtig: An der Situation, in der wir uns augenblicklich befinden, ist niemand schuld. Die Maßnahmen, die uns auferlegt sind, sind keine Schikane, sondern der Versuch, angemessen und verantwortungsbewusst mit der Pandemie umzugehen.





Ich habe von Politikerinnen und Politikern nicht nur einmal den Satz gehört: „Wir werden einander viel verzeihen müssen.“ – ein Satz, der einräumt, dass Fehler gemacht worden sind und Fehler gemacht werden. Aber gerade da, wo Fehler gemacht werden, ist Verzeihung nötig. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich schätze einen kritischen Journalismus, der den Finger in die Wunde legt. Ich schätze auch ehrliche politische Auseinandersetzungen. Und ich kann gut verstehen, wenn Menschen Ängste benennen und auch Unmut äußern. Aber ich schätze es auch, wenn wir uns nicht als Besserwisser erweisen, die es schon immer gewusst haben.





Ja, ich schätze es, wenn Menschen auch mit eigenen Fehlern und Schwächen rechnen. Und ich schätze es, wenn Menschen einander verzeihen können. Denn Vergebungsbereitschaft und Ermöglichung von Neuanfängen ist doch das, was christliches Leben ausmachen sollte und uns immer wieder in eine lebenswerte Zukunft führt.





Vergebungsbereitschaft und die Ermöglichung eines Neuanfangs ist auch das, was den Leidensweg Jesu ausgemacht hat. Denn was war dieser Leidensweg denn anderes als der Versöhnungsweg Gottes mit uns Menschen? Denn er ist um unserer Sünden willen dahingegeben, so schreibt es Paulus in seinem Brief an die Römer. Und im 1. Petrusbrief heißt es: der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz.





Da sind wir wieder in der Passionszeit, die keineswegs nur eine Zeit des Verzichts und unserer Umkehr ist, sondern uns Gottes Liebe und Vergebungsbereitschaft vor Augen führt.

Karsten Malz ist Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Wetter

Täglich wissen, was in Wetter und Herdecke passiert: Hier kostenlos für den WP-Wetter/Herdecke-Newsletter anmelden!