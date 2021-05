Gott ist wie eine Mutter und wie ein Vater zugleich

In der heutigen Kolumne erinnert Pfarrer Christoph Gerdom an Vater- und Muttertag.

Alles Liebe zum Muttertag. So steht es in einem rosa Herz mit Blumenumrandung auf einem Werbeprospekt.





Am Muttertag machen wir unseren Müttern eine Freude. Kinder basteln liebevolle Geschenke, Familien organisieren - auch unter Corona-Bedingungen – ein Ausflugsprogramm.





Der Blumenhandel, der einst diesen Termin festlegte, ist an diesem Tag geöffnet, so dass auch noch kurzfristig ein Geschenk besorgt werden kann. Der Tag soll Gelegenheit geben, Dankeschön zu sagen und Anerkennung zu zeigen. Für das, was Mütter, manchmal auch im Verborgenen, für uns tun oder getan haben.





Daneben gibt es auch den Vatertag. In diesem Jahr ist er vier Tage später. Er hat eher etwas Exklusives. Männer unter sich, die – außer in Pandemiezeiten – mit Bollerwagen unterwegs sind. Vermutlich von Brauereiunternehmern soll dieser Tag ins Leben gerufen worden sein.





Kirchlicherseits herrscht hier eine gewisse Skepsis. Fällt er doch auf den Feiertag Christi Himmelfahrt und scheint dessen Bedeutung in den Hintergrund zu drängen. Vatertag ja, aber dann doch in dem Sinne, dass der auferstandene Jesus Christus zu Gott, dem Vater in den Himmel kommt und so unsichtbar und uns zugleich nahe ist. In der Bibel gibt es verschiedene Bilder, die zu beschreiben versuchen, wie Gott für mich ist. Die meisten sind männlich. Gott ist wie ein gerechter Richter, wie ein weiser König. Wie ein liebevoller Vater, von dem Jesus erzählt und den er auch so anspricht: Unser Vater … Gott ist wie ein Hirte, der nicht nur schützt, sondern auch tröstet. Aber es gibt eben auch die weibliche Seite. Gott spricht: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jes 66,13) Ein starkes und berührendes Bild.





Hinzu kommt der Vergleich mit einer Henne, die ihre Küken schützend unter die Flügel sammelt, (Mt 23, 37) oder einer Hebamme (Ps 22,10). Oder wie Paul Gerhardt dichtet: „Denn wie von treuen Müttern in schweren Ungewittern die Kindlein hier auf Erden mit Fleiß bewahret werden, also auch und nicht minder lässt Gott uns, seine Kinder, wenn Not und Trübsal blitzen, in seinem Schoße sitzen.“ (EG 58, 4-5)

In Gott kommen beide Seiten zusammen. Und so heißt es in der Bibelübersetzung in gerechter Sprache. „So also betet. Du, Gott, bist uns Vater und Mutter im Himmel, dein Name werde geheiligt.“ (Mt6, 9) Muttertag und Vatertag. Wir haben beides. Gott wie eine Mutter. Gott wie ein Vater. Gott, der sich in unseren Müttern und in unseren Vätern zeigt.





Tröstlich und anspornend zugleich. Darauf darf ich vertrauen.

Christoph Gerdom ist Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Ende.