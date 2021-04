Gottes Licht scheint auch in unseren Alltag hinein

Pfarrerin Leska Meyer zieht viel Kraft aus den Ostertagen. Sie sagt, jeder Tag sei ein neuer Anfang.

Kaum zu glauben, aber die Feiertage sind schon wieder vorbei. Ostern liegt bereits eine Woche zurück und der Alltag hat mich wieder. Die Stunden mit der engsten Familie, die Ruhe und die Entspannung, die ich bei einem Osterspaziergang oder vielleicht auch einfach in einer gemütlichen Stunde auf der Couch verspürt habe, all diese Dinge gehören schon wieder der Vergangenheit an.





Doch der ein oder andere Schokohase und vereinzelte Ostereier haben noch überlebt. Sie liegen in der Küche auf dem Esstisch in einem bunten Körbchen oder verzieren mit ihren goldenen Hasenöhrchen das Wohnzimmerregal. Für mich ist auch die Osterkerze, die ich am Ostersonntag bekommen habe, nach wie vor unabkömmlich. Sie leuchtet mir jeden Morgen beim Frühstück entgegen und stimmt mich auf den Tag ein.





Auch dieses Ostern war leider wieder anders. Nicht so wie ich es mir gewünscht hätte. Und trotzdem hat es mir Kraft und neue Hoffnung gegeben. Das spüre ich besonders, wenn der Kerzenschein meinen Morgen erhellt. An Ostern ist das Licht ganz entscheidend. Der Engel erscheint in weißem Gewand. Die Frauen am Grab sehen dem Licht der aufgehenden Sonne entgegen. Sie strahlt hell und frisch und erzählt von neuem Leben. Und sie zeigt:Ostern ist eine Bewegung nach oben. So wie die aufgehende Sonne nicht aufzuhalten ist, so macht auch das Leben keinen Halt. Nicht vor Viren und Leiden, nicht vor Ausgangssperren und Einschränkungen.





Ich lebe in einer komischen Zeit, aber Ostern kommt trotzdem mit voller Kraft. Es zieht mich förmlich aus meiner Depression und meiner Angst heraus. Hinauf ins Licht. Das ist Auferstehung. Alles, was mir das Leben schwer gemacht hat, bleibt unten und hat keine Macht mehr über mich. So wie Jesus sein Leiden im Grab zurückließ und ein neues Leben in Vollkommenheit begann.





Egal, was die nächsten Wochen auch bringen werden – egal, wie sehr mich der graue Alltag wieder einnehmen will – ich halte fest an meinem Osterlicht und freue mich weiter über die Schokohasen. Denn Ostern hat doch gerade erst angefangen. Und es wird mich auch weiterhin durch das ganze Jahr begleiten. Gott will zu jeder Zeit Licht in meine Dunkelheit bringen. Er gibt mir die Kraft, um aufzustehen und mein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen! Im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und auch im Winter!





Und wenn ich das an einem Tag mal gar nicht mehr sehen und spüren kann? Dann beobachte ich den Aufgang der Sonne am frühen Morgen. Ich lasse mich von ihrer Kraft mitreißen und traue dem Schöpfer, der dieses Wunder gemacht hat, auch alles andere zu.

Denn jeder neue Tag ist ein neuer Anfang. Und jede noch so kleine Bewegung in Richtung Himmel ist Auferstehung.





Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben! Amen.

Leska Meyer ist Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde in Herdecke