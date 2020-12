Gottesdienste in Ender Dorfkirche am 24. Dezember ausgebucht

Ende. Besondere Corona-Zeiten: In der evangelischen Gemeinde Ende ist am 24. Dezember fast alles ausgebucht. Übrig bleibt ein Stationengottesdienst.

Besondere Zeiten erfordern besondere Antworten: Die evangelische Kirchengemeinde Ende will zum Weihnachtsfest mit einem Freiluft-Angebot und Gottesdiensten mit einem auf 60 Plätze eingeschränkten Sitzplatzangebot antworten.

Allerdings sind an Heilig Abend die zwei Gottesdienste in der Ender Dorfkirche und jener im Gemeindezentrum Ahlenberg (allesamt mit Pfarrer Guido Hofmann) bereits ausgebucht. „Es gibt eine Warteliste“, berichtet Pfarrerin Friederike Paroth. Keine Anmeldung wiederum ist nötig für den Stationengottesdienst am 24. Dezember. Von 14 bis 17 Uhr will die Gemeinde rund um die Dorfkirche und das Martin-Luther-Haus Lesungen der Weihnachtsgeschichte, Krippenspiel, Fürbitten, Gesang, Kerze entzünden und einiges mehr anbieten. „Je nach Wetter soll das alles draußen stattfinden, wobei Besucher nur kurz an einer Stelle verweilen sollten“, so Paroth. Kirchgänger sollen zudem kleine Geschenke in Tütchen mit Liederheften und ähnlichem erhalten. „ Keiner soll mit leeren Händen davon gehen.“

Aufgrund der Beschränkungen und Anmeldeformalitäten werde die Gemeinde zum 24. Dezember auch zwei Gottesdienstaufzeichnungen ins Internet stellen, ein Video für Erwachsene und eine Mimi-Kirche für den Nachwuchs (auf der Seite www.ev-kirche-ende.de). Dort können sich Kirchgänger auch für die Gottesdienste in der Dorfkirche am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils um 10.30 Uhr mit Pfarrer Hans-Peter Naumann und tags darauf Pfarrer Thomas Rechenberg anmelden (jeweils noch einige Plätz frei).

Die Übersicht

Heiligabend, 24.12.20:

14-17 Uhr Stationengottesdienst rund um Dorfkirche und Martin-Luther-Gemeindehaus (an verschiedenen Stationen Open Air werden Weihnachtsgeschichte verlesen, ein Lied gesungen, eine Kerze entzündet…)

15.00 Uhr, Gemeindezentrum Ahlenberg Open Air Christvesper für Kinder (mit Anmeldung) Pfr. Hofmann und Team

18.00 Uhr, Dorfkirche: Christvesper (mit Anmeldung) Pfr. Hofmann

23.00 Uhr, Dorfkirche: Christmette (mit Anmeldung) Pfr. Hofmann

1. Weihnachtstag, 25.12.20

10.30 Uhr, Dorfkirche: Pfr. Hans-Peter Naumann (mit Anmeldung)

2. Weihnachtstag, 26.12.20

10.30 Uhr, Dorfkirche: Pfr. Thomas Rechenberg (mit Anmeldung)

So., 27.12,

Zentralgottesdienst Herdecke und Ende, 10.00 Uhr Stiftskirche, Pfr. Hofmann

Silvester, 31.12.20

18.00 Uhr Dorfkirche Pfr. Hofmann

Neujahr, 1.1.21

18.00 Uhr Dorfkirche, Pfrin Paroth.