So volle Bänke wie beim Weltgebetstag beispielsweise sind in Corona-Zeiten nicht möglich. Sonntags gibt es daher Online-Gottesdienste.

Religion Gottesdienste in Wetter übers Internet verfolgen

Wetter Die katholische und evangelische Kirche in Wetter bieten derzeit keine Präsenzgottesdienste am Sonntag an. Es gibt aber Online-Messen.

Wetter. Vor dem Hintergrund der politisch gefassten Beschlüsse zur Corona-Pandemie mit einem verlängerten Teil-Lockdown wird die Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter ebenfalls ihre aktuelle Gottesdienstregelung bis einschließlich 31. Januar fortsetzen. Das heißt: Die Gottesdienste an Werktagen werden weiter als Präsenzgottesdienste gefeiert. Die Sonntagsgottesdienste bleiben hingegen für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Stattdessen wird die Sonntagsmesse von St. Peter und Paul in Witten-Herbede jeweils ab 11.15 Uhr per Livestream übertragen.

Auch in den evangelischen Kirchengemeinden Alt-Wetter wird es keine Sonntagsgottesdienste vor Ort geben. Pfarrer Malz bitet aber über die Internetseite evangelische-kirchengemeinden-altwetter.de Andachten zu den eigentlichen Gottesdienstterminen online an.