Grabsteine fehlen: Verschwundene Erinnerungen in Herdecke

Das Grab von Familie Streerath hätte auf dem historischen Friedhof in Herdecke als Erinnerung an die Nazi-Zeit ein dauerhaftes Ruherecht.

Herdecke. Ein Blick in die 200-jährige Geschichte des Friedhofs Zeppelinstraße in Herdecke zeigt, dass manche Gräber bedeutender Persönlichkeiten fehlen.

Die 200-jährige Geschichte ist am historischen Herdecker Friedhof an der Zeppelinstraße nicht spurlos vorüber gegangen. Das ist – wie bei allem, was sich über lange Zeit entwickelt – eine Selbstverständlichkeit. Menschen sind hier beerdigt worden, ihre Einzel- oder Familiengräber sind von ihnen bzw. ihren Familien für eine bestimmte Zeit erworben worden. Irgendwann gibt es die jeweilige Familie nicht mehr am Ort, die Liegefrist für die Toten läuft ab, die Grabstätte wird aufgehoben und in der Regel neu vergeben.

Allerdings gilt dies nicht in jedem Fall. Tatsächlich kann ein alter Friedhof auch eine Art Geschichtsbuch der jeweiligen Stadt sein. Manche Grabstätten überdauern die Zeit. Das hat unterschiedliche Gründe. Wenn eine Gruft sehr lange im Familienbesitz und gepflegt worden ist, dann gehört sie quasi zum Bestand des Friedhofs, sie ist quasi zur greifbaren Geschichte geworden, man tastet sie nicht an. Häufig geht es auch um die „Bekanntheit“ einer beerdigten Person. Schließlich spielt auch das Grabmal selbst eine Rolle. Ein besonders schönes oder beeindruckendes (manchmal auch nur wegen seiner Größe) bleibt eher stehen als unscheinbare, nur mit dem Namen der Familie versehene Steine. Was wie Zufälligkeit aussieht, wird allerdings gesteuert von der Friedhofsverwaltung, am Friedhof Zeppelinstraße also von der Stadtverwaltung Herdecke und örtlichen Politik.

Kritik an Abräumaktion Der ehemalige Geschichtslehrer Creutzenberg beklagt auf dem Friedhof manche Fehlentscheidungen in den letzten 50 Jahren (Aufhebungsbeschluss von 1968 und die damit legitimierten „Abräumaktionen“ historischer Grabstätten). Auch die Friedhofsgebührensatzung habe zeitweise eine negative Rolle für den Friedhof gespielt.

Eine Bilanz über die Entwicklung und die derzeitige Situation des Friedhofs zu ziehen, ist kaum möglich, da niemand ein umfassendes Bild über die Details der 200-jährigen Geschichte haben kann. Im Ergebnis wurden auch viele sehr alte Grabsteine abgeräumt und zerstört, obwohl sie hätten erhalten werden müssen. Im Folgenden sollen an einigen Beispielen diese Verluste bewusst gemacht werden.

1. Grabstein der Familien Eickel/Nehm: Carl Eickel (*1824, †1877), verheiratet mit Lisette geb. Röllinghoff, war von Beruf Steinmetz und betrieb einen Steinbruch. Ihm gehörte das Haus in der Hauptstraße 271 (heute 36), eines der ältesten Fachwerkhäuser der Stadt. Es gehörte ursprünglich zum Drögehorn-Gut, welches jahrhundertelang zum Stift gehörte. Eickels Tochter Mathilde heiratete den Uhrmacher Carl Nehm, der dort eine Uhrmacherwerkstatt einrichtete. Das Geschäft existiert heute noch an derselben Stelle. Der schöne aus Herdecker Sandstein gearbeitete Grabstein verschwand vor einigen Jahren vom Friedhof.

2. Grabstein der Eheleute Hermann Hax und Maria geb. Bellmann: Hermann Hax war über Jahrzehnte Eigentümer und Wirt der Restauration Jägerhof in der Wetterstraße 7. Im Oktober 2011 landete der schön gearbeitete Grabstein auf dem Müll.

3. Urnennische Wilhelm Berteau: Bei der Erweiterung des Friedhofs wurde 1932 die Urnenmauer errichtet. Mittlerweile waren Urnenbegräbnisse, die seit ca. 1910 möglich waren, häufiger, so dass Bedarf an dieser neuen Grabform bestand. Die erste Nische in der Urnenmauer wurde mit der Urne von Wilhelm Berteau belegt. Anfangs war es üblich, die Nische mit einer solchen Metallplatte zu schließen. Bis vor einigen Jahren war die Platte noch an Ort und Stelle, das Foto entstand im Mai 2008. Im Frühjahr 2021 wurde die Platte vom Autor dieses Textes zufällig in einem Gebüsch auf dem Friedhof gefunden.

4. Familie Strazzabosco: Das Grab auf dem Friedhof Zeppelinstraße war die letzte Erinnerung an die Herdecker Steinhauerfamilie Strazzabosco, die im 19. Jahrhundert nach Herdecke zugewandert war. Im November 2013 landete der Grabstein, den der bereits in Herdecke geborene Antonio Strazzabosco eigenhändig gestaltet hatte, auf der Müllkippe des Friedhofs.

5. Urnennische für die Eheleute Ewald Winkelmann und Martha geb. Graefe: Der Schmied Ewald Winkelmann war ein Herdecker Sozialdemokrat, der 1933 nach dem Verbot der SPD in Schutzhaft genommen wurde. Seine Frau Martha, Tochter von Wilhelm Graefe, gehörte 1929 zu den Gründerinnen der Arbeiterwohlfahrt in Herdecke.

6. Grabstein der Eheleute Heinrich Wilhelm Springorum und Rosalie geb. Schnabel: Wilhelm Springorum (*1790, † 1867) galt in Herdecke als „Held der Befreiungskriege“ gegen Napoleon. Schließlich hatte er die Belagerung von Maubeuge 1814 in Frankreich, die Schlacht von Waterloo und den Einzug der deutschen Truppen in Paris 1815 mitgemacht. Er war von 1823 bis 1838 Herdecker Bürgermeister.

7. Urnennische für Emma Graefe: Emma Graefe geb. Kampmann wurde 1876 in Hagen geboren und verstarb 1961. Sie war von Beruf Näherin und lebte seit 1902 in Herdecke. Bei der Kommunalwahl 1919 stand sie auf Platz 3 der USPD-Liste (hinter Otto Stahl und Otto Hellmuth) und wurde als erste Frau in die Herdecker Stadtvertretung gewählt. In der Urnenmauer hatte sie ihre letzte Ruhestätte. 2007 war die Platte mit ihrem Namen, die die Nische abschloss, noch vorhanden (Quelle: Stadtarchiv Herdecke).

8. Grabstein der Familie Streerath: Dr. Streerath (*1876 in Erkelenz, †1967) war seit 1906 in Herdecke als Tierarzt tätig. Verheiratet war er mit Henni geb. Eckardt. Ihre Tochter Inge, jüngstes von drei Kindern, wurde 1941 im Alter von 19 Jahren von den Nationalsozialisten im Rahmen der sogenannten Euthanasie in Hadamar bei Limburg ermordet. Die Eltern ließen ihre Urne nach Herdecke kommen und beerdigten sie im Familiengrab. Als Opfer des Nationalsozialismus hatte sie dauerhaftes Ruherecht auf dem Friedhof. Trotzdem wurde das Grab aufgehoben.

9. Ehrengräber für Eugen Blumberg und Paul Auferkorte: Eugen Blumberg starb am 16. März 1920 in dem Gefecht in Herdecke während des sogenannten Kapp-Putsches. Er und ein weiteres Herdecker Opfer, der 20-jährige Paul Auferkorte, erhielten auf dem Friedhof Ehrengräber. Als junge Männer starben sie bei der Abwehr des Angriffs auf die demokratische Ordnung zu Beginn der Weimarer Republik. Wann und warum die Gräber verschwunden sind, ist unbekannt (Quelle: Volksstimme für Westfalen und Lippe vom 22. März 1920, Stadtarchiv Hagen).

10. Grabstein Carl Wilhelm Koenemann: Der imposanten Grabstein von Carl Wilhelm Koenemann, Schulze im Koenen, stand beispielsweise 1909 noch auf dem Friedhof und war Teil einer größeren Grabanlage. Der Koenenhof lag ursprünglich im Ort, wurde aber noch vor 1500 in die Ruhraue, also außerhalb der dörflichen Bebauung, verlegt. Er war Oberhof des Herdecker Damenstifts und entsprechend abgabepflichtig. Mit mehr als 80 Hektar Land blieb er nach Auflösung des Stifts unter Napoleon der größte landwirtschaftliche Betrieb in Herdecke. Carl Wilhelm Koenemann (*18. Juli 1809, †5. Januar 1873) war der letzte Eigentümer, seine Witwe starb 1893. Nach ihrem Tode verkauften die Erben das Gut im Jahre 1900 an die Stadt Hagen. Die Gutsgebäude fielen am 15. Januar 1901 einem verheerenden Brand zum Opfer (Quelle: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Bestand O 59 Nr. 80/3)

