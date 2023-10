Kultur Grobschnitt: Kultband feiert in Wetter großes Comeback

Wetter. In wenigen Tagen ist es soweit, dann feiert die Band Grobschnitt ihre Acoustic Party live im Stadtsaal Wetter. Es gibt noch wenige Restkarten.

Zur großen Wiedersehensfeier mit den Fans kommen Grobschnitt am Samstag,14. Oktober, 19.30 Uhr, in den Stadtsaal. Kommentar Lupo: „Wetter und die ganze Region waren immer schon eine Grobschnitt Hochburg mit Top-Heimspiel-Faktor, da werden unglaublich viele Erinnerungen an unsere vielen Konzerte in den 70er- und 80er Jahren im Stadtsaal wach.“ Die letzten drei Grobschnitt-Konzerte fanden 1987, 1988 und 1989 dort statt.

Videobotschaft schürt Vorfreude

Als die beiden Grobschnitt-Gründungsmitglieder „Lupo“ (Leadgitarre) und „Willi Wildschwein“ (Sänger und Gitarrist) sowie Willis Sohn „Nuki“ (Gitarre, Gesang, Percussion) am 1. April 2019 per Videobotschaft verkündeten, wieder auf die deutschen Bühnen zurückzukehren, ging für die Fangemeinde der legendären Band aus Hagen ein langersehnter Traum in Erfüllung.

Neu in der Bandgeschichte

Der Wunsch, noch einmal etwas zu machen, was es in der langen Bandgeschichte noch nie gegeben hat, war für die drei Musiker der Antrieb für das „Grobschnitt Acoustic Party“ Projekt. Die Grobschnitt-Songklassiker ungeschminkt mit neuen, akustischen Arrangements und ohne großes Brimborium live zu interpretieren. Zwei Jahre haben die drei Musiker das Akustik-Projekt vorbereitet, ohne das selbst Grobschnitt-Insider etwas davon wussten. Die „Grobschnitt Acoustic Party“ ist eine dreistündige emotionale Reise durch die über 50-jährige Musikgeschichte der Band mit vielen bekannten Song-Klassikern der Alben aus der Zeit von 1972 bis 1989 und wird in familiärer Atmosphäre präsentiert. Darunter auch Kompositionen, welche die Band noch nie oder nur selten live gespielt hat.

Musik steht im Mittelpunkt

Mit im Programm sind die beiden Long-Tracks „Solar Music“ und „Rockpommel’s Land“ in jeweils 30-minütigen Akustik-Versionen, die bei keinem Grobschnitt-Auftritt fehlen dürfen. Im Mittelpunkt steht beim Grobschnitt-Acoustic-Party-Happening ausschließlich die Musik.

Neues Album direkt unter den Top 25 in den Charts

Zur Freude der Grobschnitt-Enthusiasten erschien im Mai ein rein akustisches Studioalbum mit Songklassikern der Band und startete gleich mal auf Platz 25 in den Deutschen Album Charts. Das einfach nur „Grobschnitt Acoustic Album“ betitelte Werk enthält 14 Stücke und ist eine Reminiszenz an das 50-jährige Bandjubiläum. Es ist aber auch eine Hommage an die die treue Fangemeinde, die mittlerweile drei Generation umfasst und deren Motto „Kein Tag ohne Grobschnitt“ immer schon Kult war und ist.

Tickets kosten 32,95 Euro, Kontakt: Kulturzentrum Lichtburg 02335-913667

