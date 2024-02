Größter Indoor-Jahrmarkt der Region und magische Momente

Wetter / Herdecke Karneval ist vorbei, in der Region ist weiter viel los. Unsere Tipps verraten, was am Wochenende rund um Wetter und Herdecke ansteht.

Am Aschermittwoch ist noch lange nicht alles vorbei. Rund um Wetter und Herdecke gibt es auch in den nächsten Tagen sehenswerte Veranstaltungen, die den Beginn der Fastenzeit für Groß und Klein erträglicher gestalten lassen.

Historischer Jahrmarkt mit Steampunk

Die Jahrhunderthalle in Bochum lädt am am Wochenende zum größten Indoor-Jahrmarkt der Region. Diesmal unter besonderem Motto: Steampunk. Fans der besonderen Verkleidungen und Menschen, die auch in der Fastenzeit nicht auf süße Leckereien, Musik und Fröhlichkeit verzichten wollen, kommen hier auf ihre Kosten. Besonders empfehlenswert: Eine Fahrt mit einem der historischen Fahrgeschäfte.

Historischer Jahrmarkt „Steampunk“ in Bochum in der Jahrhunderthalle. 17. und 18. Februar ab 11 Uhr. Eintritt: Erwachsene (ab 12 Jahre): 22,00 Euro, Kinder (3-11 Jahre): 17,00 Euro. Schwerbehinderte (ab 50%) erhalten freien Eintritt

Magisch wird es in der Lichtburg, wenn „Die Magier 4.0“ auf der Bühne stehen. Foto: Din-Event

Die Magier 4.0 in Wetter

Am kommenden Wochenende wird es magisch und laut in Wetter. Mit ihrem Programm „Die Magier 4.0“ verzaubern Christoph Köhler, André Desery und Jens Wienand ihr Publikum im Stadtsaal ab 20.00 Uhr. Die Mischung aus Magie, Rock-Musik und Comedy sorgt für einen skurrilen und magischen Abend bei bester Unterhaltung. Hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten.

„Die Magier 4.0“ im Stadtsaal in Wetter. Samstag, 17. Februar um 20 Uhr. Eintritt: 25 Euro

Eternal Disco in Witten

Tanzen, tanzen, tanzen - am Samstag feiert der Saalbau in Witten eine Nacht voller Musik und Tanz mit verschiedensten DJs, die keine musikalischen Wünsche offen lassen. Eine eigens entwickelte Licht- und Rauminstallation erhellt diese besondere Nacht und lockt die Nachtschwärmer aus dem ganzen Ruhrgebiet. Put on your dancing-shoes und ab auf die Tanzfläche.

„Eternal Disco“ im Saalbau in Witten. Samstag, 17. Februar ab 21 Uhr. Eintritt: 15 Euro an der Abendkasse.

Zum Naherholungsgebiet Hohenstein in Witten gehört auch ein Wildgehege .Foto: Franz Luthe Foto: LUTHE, Franz-J. / WR/Franz Luthe

Naherholung am Hohenstein

Die Fastenzeit mit einem ruhigen Familienwochenende einläuten - das geht am besten im Naherholungsgebiet Hohenstein. Tiere, Natur und Bewegung an der frischen Luft sorgen für eine ganzheitliche Erholung für Groß und Klein. Vielleicht haben wir Glück und die Sonne gesellt sich auch für ein paar Stunden dazu. So lassen sich die letzten Wintertage gut aushalten. Und das Beste: Hier gibt es weder Öffnungszeiten noch Eintrittspreise. Butterbrot und Getränk in den Rucksack und los geht‘s. Kleiner Geheimtipp: Vom Hohenstein aus führen tolle Wanderwege durch die Wälder des Ardeygebirges.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter