Größtes Projekt: Verein sammelt auf Maiwoche für Ghana

Herdecke. Afrikanischer Likör oder Schmuck: Erneut können Besucher der Herdecker Maiwoche ein besonderes Projekt in Ghana unterstützen

Der Verein Amaraaba - Ghana nimmt wieder an der Herdecker Maiwoche teil. Das Team um Vereinsvorsitzende Katharina Gerlach wird wieder am Freitag, 19. Mai, ab 18 Uhr in der Hütte gegenüber des Frederunabrunnens in der Fußgängerzone vor Ort sein. „Hier werden wir wieder leckeren Lillet Wild Berry und eine selbst gemachte Bowle ausschenken und mit den Interessierten ins Gespräch kommen“, so Katharina Gerlach. Natürlich werde auch der afrikanische Amarula-Likör nicht fehlen. Neben den Getränken gibt es wie immer Informationsmaterial und Artikel vom Markt in Ghana wie Handtaschen, Schmuck, Schlüsselanhänger und andere Accessoires gegen eine Spende zu erwerben.

Die Spenden, die bei der Maiwoche generiert werden, fließen in das aktuelle Projekt des Vereins. „Der Bau des Trainings-Centers ist seit der Gründung des Vereins das bisher größte Projekt“, berichten Katharina Gerlach und ihr Mann Latif Ibrahim. Der Bau des Trainings-Centers als Ausbildungsort für Jugendliche rund um das Dorf Tamale hatte im vergangenen Jahr begonnen. Er schreite sehr gut voran. Nachdem das Fundament gelegt und die Grundmauern errichtet wurden, konnte der Grund des Trainings-Centers mit Kies für die Regenzeit fit gemacht werden. Als vorerst letzter Schritt wurde das Eingangstor eingebaut, bevor die Regenzeit in Ghana begann und eine Pause beim Bau eingelegt werden muss.

Das Trainings-Center wird mit großzügigen Fördergeldern der Organisation Futur 21 Foundation finanziert. „Durch die Inflation sind jedoch auch in Ghana die Kosten für Material, Arbeitskraft und Benzin für den Transport stark gestiegen, sodass wir jede Spende gerne annehmen“, so Latif Ibrahim.

