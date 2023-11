Großer Ansturm auf das sanierte Hallenbad in Wetter

Wetter Am Sonntagmittag öffnete das sanierte Sport- und Freizeitbad zum ersten Mal für Besucher. Das Interesse war groß und die Resonanz positiv.

Eine Vielzahl an Familien und Freunden amüsierten sich am gestrigen Sonntag im neu eröffneten Sport- und Freizeitbad in Wetter. Die Gäste konnten erste Eindrücke von dem neu renovierten Hallenbad sammeln und ab 12 Uhr Würstchen vom Grill und Kaffee und Kuchen miteinander genießen. Für die Verpflegung sorgten die DLRG und der TuS Wengern. Zudem hatten die Besucher die Möglichkeit, als einer der Ersten im Hallenbad zu schwimmen. Dort konnten sie beim Schnuppertauchen, beim Aquagymnastik, beim Hallenbad Rallye und beim Wasser Spielspaß teilnehmen. Die Besucher, die nicht schwimmen wollten, konnten sich für eine 40 minütige Technikführung anmelden, um Kenntnisse der Hallenbadtechnik zu erlangen.

Faszinierende Entwicklung

„Die Neugestaltung gefällt mir sehr und ich finde, dass die Entwicklung faszinierend ist. Da hat die Stadt Wetter genau an der richtigen Stelle investiert, denn es ist sehr wichtig, dass den Kindern das Schwimmen ermöglicht wird“, erzählt der Schulassistent Martin Schmidt. „Mein Feedback ist reinweg positiv und diese Art Feedback brauchen wir für eine derartige Veranstaltung“, erklärte der 53-Jährige.

Aquafit empfohlen

„Ich selber bin beim Aquafit und kann es nur jedem weiterempfehlen, denn es ist fördernd für die Gesundheit. Ich konnte es kaum mehr abwarten, hier wieder schwimmen zu können, um einmal die Woche vorbeizukommen. Schon damals bin ich sehr gerne hergekommen“, erwähnte Angelika Schmidt (69).

Fröhliche Gesichter überall

Die Freude der Gäste lässt sich sehen, alle Besucher tauschen sich untereinander aus, Kinder laufen herum und spielen miteinander. Fröhliche Gesichter sind sowohl bei den Gästen als auch bei den Helfern zu erkennen. Sätze wie „Das neue Highlight hier in Wetter“, „Wir sind so dankbar wieder ein Hallenbad in der Nähe zu haben“ oder „Das Hallenbad sieht so wunderschön aus“, sind des Öfteren bei den Gästen gefallen.

Weite Wege fallen weg

„Mit der Schließung dieses Hallenbades musste ich mit meinen Kindern immer bis nach Hagen oder nach Gevelsberg fahren, das war mir einfach zu weit weg. Jetzt brauche ich nur noch fünf Minuten bis zu diesem Hallenbad, in dem schon meine zehnjährige Tochter das Schwimmen lernte und nun mein sechsjähriger Sohn das Schwimmen lernen möchte“, erklärte Stefan Kling (48).

