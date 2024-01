Großer Feuerwehreinsatz im historischen Rathaus Wetter

Doppelter Rauchmeldealarm im historischen Rathaus an der Kaiserstraße.

Wetter Kein Fehlalarm: Zwei Rauchmelder haben im Untergeschoss des Rathauses ausgelöst. Vollkommen berechtigt, aber der Grund ist doch sehr kurios.

Große Aufregung am Donnerstagmorgen. Um 10.03 Uhr werden die Löscheinheiten von Alt-Wetter und Volmarstein zu einem Brandmeldealarm gerufen. Ziel: Das altehrwürdige Rathaus in der Kaiserstraße.

Gebäude geräumt

Mit Blaulicht und Martinshorn rückten die ehrenamtlichen Kräfte aus. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Gebäude vorbildlich geräumt, und dem Einsatzleiter wurde die Vollzähligkeit durch eine beauftragte Person mitgeteilt.

Kontrolle im Untergeschoss

Ein Trupp ging direkt zur Kontrolle der Räumlichkeiten im Untergeschoss, in dem die EDV der Stadt Wetter untergebracht ist, vor. Hier konnten die Einsatzkräfte zwei ausgelöste Rauchmelder feststellen.

Spürnasen finden Auslöser

Leicht verkokelter Geruch lag ebenfalls in der Luft. Doch die erfahrenen Feuerwehrkräfte ließen sich nicht beirren und bewiesen eine Spürnase. Die wiederum führte sie in die Küche und zur Ursache der ausgelösten Brandmelder: zwei verkohlten Scheiben Toast.

Der Corpus delicti: Zwei angebrannte Scheiben Toast sorgten für den Feuerwehreinsatz. Foto: Feuerwehr Wetter / WP

Fremd getoastet

Das Weißbrot steckte jedoch nicht in einem Toaster, sondern wurde in einem anderen Küchengerät erwärmt - partiell zu viel, so dass Teile des Toasts kokelten.

Weißbrot ins Freie gebracht

Das Gerät wurde vom Strom getrennt, und die Toastscheiben wurden ins Freie gebracht. Der Bereich wurde belüftet, und die Einsatzstelle wurde anschließend an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben.

Einsatz beendet

Der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden. Neben den Kräften der Feuerwehr waren auch die Polizei und ein Rettungswagen vor Ort. Ob der Verursacher der angebrannten Toastscheiben, seinen Hunger damit anschließend noch stillen konnte, ist nicht überliefert.

