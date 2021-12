Großzügige Herdecker erfüllen 176 Kinder-Weihnachtswünsche

Herdecke. 176 Kinderwünsche gehen dank der Wunschbaum-Aktion des Herdecker Kinder- und Jugendparlaments und großzügiger Spender nun in Erfüllung.

176 Weihnachtspäckchen konnten jetzt dank großzügiger Bürgerinnen und Bürger in Herdecke an Kinder verteilt werden. Möglich machte dies die Wunschbaumaktion des Kinder- und Jugendparlamentes (KiJuPa), die damit auch in diesem Jahr Familien unterstützt, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Viele Herdecker haben die Wunschzettel von Kindern gelesen, die auf dem Wochenmarkt und im Jugendtreff „FachWerk“ in den vergangenen Wochen abgeholt werden konnten – und sie haben die dort formulierten Wünsche erfüllt.

Liebevoll eingepackt

So konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes nun gemeinsam mit den beiden Sprechern des KiJuPa, der Bürgerstiftung und der Bürgermeisterin die insgesamt 176 Geschenke verteilen. Liebevoll eingepackt und teilweise mit Süßigkeiten dekoriert, gab es zu jedem Weihnachtspäckchen noch jeweils einen Gutschein für die Stadtbibliothek und für die Buchhandlung Herdecke – gestiftet von der Bürgerstiftung Herdecke.

