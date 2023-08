Grüne Herdecke: Lautäußerungen sind keine Lärmbelastung

Herdecke. Die Grünen Herdecke äußern sich zur Diskussion um die Schreie der Bewohner des Vitus-Heims am Nacken. Sie appellieren zur Aufklärung.

Die Grünen in Herdecke beziehen Stellung zur derzeitigen Diskussion über die Verlegung der Spezialpflege von Volmarstein zum Nacken. Sie schreiben: Die Betreuung und Pflege in stationären Einrichtungen in Herdecke ist eine unendliche Geschichte. Nachdem der GVS in Konkurs geraten war, hatte der private Alten- und Pflegeheimbetreiber Convivo alle Heime übernommen, dann aber auch Konkurs angemeldet. Die Evangelische Stiftung Volmarstein hatte dann drei der vier Einrichtungen übernommen und das Konzept am 10. Mai 2023 im Sozialausschuss vorgestellt. Schon damals war klar, dass aus dem Haus Bethanien in Volmarstein schrittweise 60 Personen in die sogenannte „Spezialpflege“ in die Wohnanlage Nacken übersiedeln würden. Es wurde angedeutet, dass es sich um eine anspruchsvolle Klientel handeln würde.

Bedeutung und Notwendigkeit

Dass unter den 60 Personen 48 Menschen an der seltenen „Chorea Huntington“ Erkrankung leiden zeigt die Bedeutung und Notwendigkeit einer solchen stationären Einrichtung, bringt aber nun offenbar Probleme mit sich. „In dieser Situation ist es besonders wichtig, dem Personal für ihre schwierige Arbeit Respekt zu zollen und den Rücken zu stärken“ fordern die Grünen. Dieses Krankheitsbild fällt laut EN-Kreis unter den Bereich der stationären Pflege, der gleichzusetzen sei mit der Altenpflege. Es wird von Seiten der Stadt nun aber weiter geprüft, ob eine solche spezielle Pflegeeinrichtung dem Nutzungszweck der Liegenschaft entspricht – besonders in unmittelbarer Nachbarschaft eines Wohngebietes.

Prüfung zügig abschließen

Diese Prüfung muss nun zügig abgeschlossen werden. „Dass sich nun die Anwohner durch die Schreie belästigt fühlen, ist völlig nachvollziehbar. Falls sich die Nutzung als rechtens erweist, müssen Politik, Verwaltung und Heimbetreiberin nach Lösungen suchen, die die Lärmbeeinträchtigungen reduzieren und auch bei den Anwohnern ein Verständnis der besonderen Bedingungen für die Pflege vermitteln“, so der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andreas Disselnkötter.

Erste Schritte schon eingeleitet

Eine erste Maßnahme sei durch den Umzug einer besonders erkrankten Bewohnerin in ein Zimmer in Richtung Wald bereits eingeleitet. „Es gibt sicher mehr mögliche Schritte in dieser Richtung: Schalldämmung in den Patientenzimmern, Fenster/Lüftungsmanagement, räumliche Anordnung der belasteten Patientengruppen und mehr“. „Viele weitere flankierende Maßnahmen, die eine Toleranzentwicklung fördern, wären aber jetzt gefragt, um eine Entspannung der Situation zu erreichen, zum Beispiel die Einladung der Anwohner zu Begehungen, Information über die Krankheitsbilder sowie Information zur Bedeutung solcher Einrichtungen“, so Disselnkötter.

Wegsperren ist nicht akzeptabel

Ratsmitglied Irmingard Schewe-Gerigk betont: „Ein Wegsperren dieser Kranken oder eine Rückumsiedlung sei für die Grünen nicht akzeptabel. Sie gehören zu uns, und die Lautäußerungen von Kranken oder Behinderten, auch wenn sie auf dem Nachbarschaftsgrundstück deutlich wahrgenommen werden können, stellen keine ,Lärmbelastung’ dar“, betont Schewe-Gerigk.

Notwendig sei jetzt eine intensive Beratung des Sozialausschusses am 9. September, fordern die Grünen.

