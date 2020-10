Grüner direkt im Rat: „Radwege in Wetter sind katastrophal“

Wetter. Christian Wolters ist der erste Politiker für die Grünen, der es geschafft hat, über ein Direktmandat in den Rat der Stadt Wetter zu kommen. Die Redaktion sprach mit Wolters über den Erfolg und seine Ambitionen.



Herr Wolters, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Direktwahl. Hätten Sie damit gerechnet?

Christian Wolters: Nein. Man konnte zwar einen nationalen Trend erkennen, dass die Grünen Zuwachs haben, aber dass das so durchschlägt, hätte ich nicht gedacht.





Der Wahlbezirk 600 ist ein von der Struktur und den Menschen sehr unterschiedlicher Wahlbezirk. Warum glauben Sie, war es gerade da möglich, als grüner Direktkandidat gewählt zu werden? Was unterscheidet den Bezirk von anderen?

Eigentlich kann man sagen, dass der Wahlbezirk schon fast inhomogen ist. Aber die Wohnsiedlungen sind alle sehr verkehrsberuhigte Bereiche. Es ist alles etwas entschleunigt. Als ich dort meine Flyer verteilt habe, hatte ich ein sehr gutes, angenehmes Gefühl.





Seit wann sind Sie Mitglied bei den Grünen und warum?

Ich bin gar kein Mitglied, aber der Partei sehr verbunden. Als ich nach Wetter gezogen bin, habe ich erst am Harkortberg gewohnt. Dort wurden damals die Linden gefällt. Meine Frau und ich waren sehr dagegen. Ich bin dann zu den Sitzungen der Grünen gegangen und habe mich dann letztlich als sachkundiger Bürger zur Verfügung gestellt.





Sie sind bereits vor Ihrer Wahl als sachkundiger Bürger in verschiedenen Ausschüssen aktiv gewesen. Das ist ein breitgefächertes Feld. Was qualifiziert Sie für diese Themen?

Ich habe durch meine Arbeit Einblick in die verschiedenen Themenfelder. Deswegen habe ich auch schon vor meiner Aufstellung als Ratskandidat gesagt, dass ich gerne im Umwelt- und Verkehrsausschuss bleiben möchte. Das scheint auch zu klappen.





Wie hat Ihre Familie auf die Wahl reagiert?

Meine Familie hat sich sehr gefreut. Meine Kinder haben mir ja schon bei der Verteilung der Flyer geholfen. Als sie am Montag nach der Wahl zum Frühstück runtergekommen sind und ich ihnen das Ergebnis gesagt habe, habe ich mich auch erstmal für die Hilfe bedankt.





Wo sehen Sie in den kommenden Monaten dringenden Handlungsbedarf in Wetter? Welche Themen möchten Sie im Rat voranbringen?

Ich werde versuchen, beispielsweise daran zu wirken, dass die Vordere Heide nicht zugebaut wird. Das Gewerbegebiet am Stork können wir ja leider nicht mehr verhindern, obwohl ich es nicht verstehe, warum man auf dem Gelände der alten Gießerei Wohnhäuser baut und auf der grünen Wiese ein Gewerbegebiet plant. Außerdem sind die Radwege in der Stadt katastrophal. Daran müssen wir arbeiten, aber auch an den Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.





Haben Sie eine Taktik für Ihre Ratsarbeit?

Nein. Ich bin nicht berechnend, sondern möchte sachorientiert argumentieren und diskutieren.





Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen im Rat vor?

Dort, wo eine Zusammenarbeit möglich ist, befürworte ich sie natürlich. Aber auch da muss sach- und problemorientiert voran gegangen werden.