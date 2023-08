Grundschöttel: Automat für Lebensmittel endlich angeliefert

Lebensmittel-Automat für Grundschöttel: Mit dreieinhalbwöchiger Verspätung erhält Dmitrij Bott (T-Shirt) ein Kiosk-Box, die er vor der Gaststätte Zum Ostholz aufbaut und am 11. August betriebsbereit zum Einkauf zur Verfügung stellen will

Grundschöttel. Vor der Gaststätte Zum Ostholz an der Grundschötteler Straße steht nun ein Gerät als eine Art Kiosk. Dmitrij Bott will Kundenwünsche erfüllen.

Mit einer Verspätung von dreieinhalb Wochen hat Dmitrij Bott nun seinen Lebensmittel-Automaten erhalten. Wie berichtet, will er diese Kiosk-Box vor der Gaststätte Zum Ostholz an der Grundschötteler Straße 143 aufbauen, um in der nächsten Zeit einige Meter weiter eine kleine Ersatzlösung für den bald geschlossenen Rewe-Supermarkt anzubieten.

Die verspätete Lieferung führte dazu, dass Bott manches von der bereits eingekauften Ware nicht mehr in die Fächer legen kann. Am Donnerstag begann jetzt der Anschluss des Geräts und die Programmierung. Sollte alles plangemäß laufen, kann die Kundschaft nun an diesem Freitag Produkte aus dem Automaten ziehen und bezahlen. Zur Erinnerung: Interessierte können Hinweise geben, welche Lebensmittel sie sich in dem Gerät wünschen. (gerb)

