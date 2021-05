Grundschüler aus Wetter besuchen online den Landtag

Eine von zwei Lerngruppen der katholischen St. Rafael Grundschule in Wetter beim virtuellen Besuch im Düsseldorfer Landtag.

Wetter/Düsseldorf. Hinfahren und nachschauen war wegen Corona nicht erlaubt. Dennoch war der Landtagsbesuch von Grundschülern aus Wetter ein voller Erfolg.

Amelia, Emma, Robert, Francesco und ein gutes Dutzend Kinder mehr haben die Danksagung unterschrieben. Sie geht an André Kuper, den Präsidenten des Düsseldorfer Landtags. Er hatte den Jungen und Mädchen der katholischen St. Rafael Grundschule in Wetter möglich gemacht, was derzeit eigentlich gar nicht geht – einen Besuch im Landtag. Besonderheit: Der Besuch war virtuell.

Wegen der Corona-Pandemie war es in diesem Jahr nicht möglich, den Besuch der Viertklässler wie sonst ganz real zu machen. Umso mehr freuten sich die Kinder über die Einladung zur Online-Begegnung mit Kuper. Die Lust am Fragen jedenfalls konnte der Bildschirm-Talk für die zwei Lerngruppen nicht schmälern

Kinder fragen zur Corona-Impfung

Im Sachunterricht hatten sich die Mädchen und Jungen mit dem Thema Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Über Landschaften, Städte, Flüsse und Sehenswürdigkeiten in ihrem Bundesland hatten sie sich informiert. Hilfreich dabei: die Kinderbroschüre „Der Landtag in Nordrhein-Westfalen.“ Kurz vor Pfingsten ging’s dann auf die virtuelle Reise.

Ein Drohnenflug über den Landtag veranschaulichte den Kindern eindrucksvoll Form und Lage des Gebäudes direkt am Rhein. Im Gebäude gab es eine 360°-Führung durch die Eingangshalle, und dann ging es virtuell mit dem gläsernen Aufzug in den Plenarsaal. Schließlich gab’s Infos über Parteien und Abgeordneten, Wahlen und Gesetze. Schließlich schaltete sich Landtagspräsident André Kuper live in den Klassenraum und stand den Kindern Rede und Antwort.

Die Kinder staunten sehr, als André Kuper ihnen erzählte, dass sein Arbeitstag meist gegen 7 Uhr in der Frühe beginnt und oft erst gegen 22 oder 23 Uhr endet. Dass Kuper den Beruf des Politikers gewählt hat, um selbst etwas zu bewirken und nicht nur über „die da oben“ zu schimpfen, hat die Kinder nachhaltig beeindruckt und zum Nachdenken über das eigene politische Engagement angeregt. So jedenfalls ist es im Kollegium angekommen.

Auch zur aktuellen Corona-Politik hatten die Kinder Fragen. Sie wollten wissen, wann mit einem Impfstoff für Kinder zu rechnen ist. Außerdem hatten sie sich viele Gedanken gemacht, wie auch in NRW Obdachlose oder geflüchtete Menschen unter den Bedingungen der Pandemie mit dem Notwendigsten und auch mit Impfstoff versorgt werden. Zuletzt lagen den Kindern noch Themen aus dem Bereich Umweltschutz am Herzen.

Im Laufe des Gespräches empfahl Landtagspräsident Kuper den Kindern, doch als nachhaltiges Abschiedsgeschenk der vierten Klasse einen Baum auf dem Schulhof zu pflanzen. So könnten sie auch in späteren Jahren am Schulhof vorbeigehen, den wachsenden Baum beobachten und sich erinnern, dass es ihre Klasse war, die diesen Baum gepflanzt hat.

