Grundschule Grundschöttel ist „Haus der kleinen Forscher“

Petra Gregg (Mitte) von den Wirtschaftsjunioren Hagen/Ennepe-Ruhr übergibt die Urkunde "Haus der kleinen Forscher" in Grundschöttel an Schulleiterin Silke Lüer (links) und Lehrerin Chiara Meyer

Grundschöttel. „Haus der kleinen Forscher“: Die Grundschule Grundschöttel hat eine besondere Auszeichnung erhalten und Sieger in zwei Wettbewerben geehrt.

Applaus dominiert das Geschehen auf dem unteren Schulhof an der Steinkampstraße in Grundschöttel. Dort haben sich alle Kinder und Lehrkräfte versammelt, um gleich drei aktuelle Anlässe zu feiern. Neben zwei Siegerehrungen erfahren die Mädchen und Jungen auch von einer Zertifizierung für die Grundschule.

Schulleiterin Silke Lüer spricht in ihrer Begrüßungsrede von einem „besonderen Tag“ für die Einrichtung. Schon geht es zur Sache. Denn Petra Gregg von den Wirtschaftsjunioren Hagen/Ennepe-Ruhr hat eine Urkunde dabei. Durch die folgende Übergabe ist es offiziell: Die Grundschule Grundschöttel darf sich nun „Haus der kleinen Forscher“ nennen. Damit verbunden sind unter anderem auch verschiedene Lehrgänge für die angestellten Pädagogen.

Projektwoche zur Nachhaltigkeit

„Hier kann ich nach zwei Jahren jetzt erstmals wieder diese Auszeichnung vergeben“, sagt Gregg, die als Netzwerkkoordinatorin auch im Auftrag der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer vor Ort ist. Die dazugehörige Plakette hänge bald am Eingang. Darauf könne die Grundschule stolz sein, meint Silke Lüer. „Dafür haben die Beteiligten viel geforscht und gearbeitet.“

Die Idee zur Bewerbung hatte Chiara Meyer im September des vergangenen Jahres. Die Lehrerin koordinierte verschiedene Anforderungen, um das Zertifikat zu erhalten. „Das ist schon eine schöne Auszeichnung.“ Zu dieser gehören etwa Fortbildungen für das Kollegium, aus dem zehn Pädagoginnen teilnahmen und nun kontinuierlich dabei bleiben sollen.

Das Zertifikat Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen Kindergarten-Gütesiegel und den prozessbezogenen Kriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht orientieren. Kinder sollen auf Entdeckungsreise durch die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik gehen. Ziel: nachhaltiges Handeln fördern.

Inhaltlich standen naturwissenschaftliche Themen für den Sachkundeunterricht im Vordergrund. Schwerpunkt: Nachhaltigkeit. Unter diesem Motto ging auch die Projektwoche im April über die Bühne. „Wir haben zum Beispiel am Schulhof ein Insektenhotel gebaut“, berichtet Chiara Meyer. Zudem pflanzten die Kinder Bäume, bauten Gemüse an, legten eine Wildblumenwiese an, gestalteten eine Wurmkiste und fertigten eine Kräuterspirale. „Die Mülltrennung spielte ebenfalls eine Rolle“, so die Lehrerin.

Großen Applaus gab es anschließend auch für die sechs besten Vorleser eines Jahrgangs. Sie alle erhielten Urkunden und eine platte Ratten-Figur als Lesezeichen, die Erstplatzierten bekamen Bücher und Gutscheine.

Besonders laut klatschten die Kinder, als die Ehrung für Emma und Sieger Jarik anstand. Die beiden Drittklässler überzeugten beim Mathematik-Wettbewerb „Känguru“, der für die Jahrgangsstufen drei und vier stattfand. Das Gewinner-Duo erhielt ein T-Shirt und den Experimentierkasten „Solar Bots“ als Preis.

