Gut für Hugo-Knauer-Schule: SPD Herdecke begrüßt Konzeption

Die Hugo-Knauer-Schule in Kirchende platzt aus allen Nähten.

Herdecke. Der neue Beigeordnete hat eine Nutzungskonzeption für Gebäude der Stadt vorgelegt. Warum sich die SPD in Herdecke bestätigt sieht.

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Herdecke begrüßt, dass seitens der Verwaltung eine Konzeption zur zukünftigen Nutzung der städtischen Gebäude vor­gelegt wurde, die sie seit vielen Jahren gefordert hat.

Seit den Grundsatzbeschlüssen der CDU-Grünen-FDP-Koalition von 2010 zur Aufgabe von Schulgebäuden existiere kein Plan, was zum Beispiel mit der freigezogenen Vinkenbergschule passieren solle. Und auf der anderen Seite seien steigende Schülerzahlen und fehlende räumliche Kapazitäten der Hugo Knauer Schule in Ende Jahr für Jahr Streitpunkt im Schulausschuss gewesen.

Mit der nun vorgelegten Konzeption setze der neue Beigeordnete Dennis Osberg, zuständig unter anderem für die städtischen Finanzen, erste Duftmarken. Insbeson­dere seine Überlegungen zu den Schulgebäuden treffen bei der SPD auf offene Ohren. „Wir als Sozialdemokraten sehen uns durch das vorgeschlagene Nutzungs­konzept der städtischen Gebäude bestätigt. Unser Ziel ist es, den städtischen Haus­halt zu konsolidieren und zugleich Kindern und ihren Familien endlich eine sichere, zeitgemäße und zukunftsorientierte Grundschule vor Ort zu garantieren“, macht die Fraktionsvorsitzende Dr. Nadja Büteführ deutlich.

Entlastung für Schrabergschule

Nach der Verwaltungsvorlage für den Schulausschuss im November 2018 erläutert nun die Verwaltung ein zweites Mal, dass ein zweizügiger Ausbau der Hugo-Knauer-Schule erforderlich ist. Die Gründe liegen auf der Hand: Einerseits wäre es möglich, alle Kinder aus dem Bezirk aufzunehmen, andererseits würde auch die Schraberg­schule entlastet, die ohne einen Anbau den künftigen Rechtsanspruch auf Ganz­tagsbetreuung nicht gewährleisten könnte.

Leider habe der Hinweis der Verwaltung auf die angekündigte Gebäudekonzeption und ihre Lösungsvorschläge bisher kein Gehör bei CDU, Grünen und FDP gefunden, so die SPD weiter. Es bleibe zu hoffen, dass diese Konzeption endlich einen Durchbruch in der festgefahrenen Diskussion um die Zügigkeit der Grundschulen bringe. „Am Ende schaffen die Fakten Klarheit für das, was der SPD schon lange klar war“, resümiert der schulpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Gustav Müller.